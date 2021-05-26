«Татнефть» запустила на комплексе «Танеко» три новых установки

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При возведении новых установок «Татнефть» обеспечила заказами заводы почти в двадцати городах России — в Казани, Бугульме, Санкт-Петербурге, Уфе, Ижевске, Волгограде, Екатеринбурге, Таганроге и др. Используемое оборудование на 95% отечественного производства. Общий объем инвестиций в три новых производства превысил 31 млрд рублей.

В целом, с 2010 года на «ТАНЕКО» введена в строй 21 установка, проектная мощность комплекса по переработке нефти составляет более 15 млн тонн в год.

Установка каталитического крекинга способна ежегодно перерабатывать свыше 1 миллиона тонн тяжелого нефтяного сырья в высокооктановый компонент автомобильных бензинов EURO-6. Также продуктами установки являются легкий газойль (сырье для дизельного топлива EURO-6) и сжиженные углеводородные газы (пропан-пропиленовая и бутан-бутиленовая фракции).

Запуск установки позволит увеличить производство бензинов на 545 тыс. т — до 1,6 млн т/год, а также дизтоплива EURO-6 на 200 тыс. т/год до 5 млн 800 тыс. т/год.

Новая установка по производству водорода — третья по счету на «ТАНЕКО» — обеспечит вторую очередь Комплекса водородом, необходимым для многих производственных процессов. В частности, его использование при гидроочистке повышает экологичность и общий объем выпускаемого топлива. С запуском новой установки у «ТАНЕКО» появилась возможность максимально загрузить уже существующие мощности НПЗ и обеспечить потенциал для дальнейшего расширения Комплекса.

Также на «ТАНЕКО» начат промышленный выпуск смазочных материалов — моторных, трансмиссионных, гидравлических и других масел под брендами TANECO и Tatneft.

В настоящее время производственная мощность предприятия — 22 тыс. тонн смазочных материалов, которая может быть увеличена до 60 тыс. тонн в год.

По своим потребительским качествам продукция «ТАНЕКО» соответствует или превосходит лучшие российские и мировые аналоги, что подтверждено ведущими мировыми автопроизводителями.

Низкая температура застывания моторных масел «TANECO» и Tatneft обеспечивает легкий запуск двигателя при минусовых температурах; за счет термоокислительной стабильности сокращается образование отложений, низкая испаряемость сокращает частоту доливки масла. Срок эксплуатации масел в тяжелых условиях в 1,5 — 2 раза выше, по сравнению с минеральными маслами.