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Энергетика и ТЭК

«Роснефть» начала строительство нового нефтеналивного терминала в Красноярском крае

На севере Красноярского края ПАО «НК «Роснефть» начала реализацию проекта по строительству нефтеналивного терминала порт «Бухта Север». Работы ведутся в рамках локомотивного проекта Компании «Восток Ойл». Передовая команда специалистов «Объединенной энергостроительной корпорации» прибыла на полуостров Таймыр для организации строительства. Суда ледового класса доставили на Таймыр около 20 тысяч тонн грузов, включая тяжелую строительную технику, вахтовые жилые комплексы, оборудование связи, а также материалы для обустройства вахтовых городков.

Проект порта «Бухта Север», разработанный ведущим проектным институтом страны ЛенморНИИпроект, прошел все необходимые экспертизы. Следующим шагом станет строительство гидротехнических сооружений, объектов хранения материально-технических ресурсов и причальных сооружений на Енисейской губе.

Первый этап строительства порта предусматривает возможность отгрузки нефти до 30-ти миллионов тонн в год. К 2030 году, после реализации второй и третьей очереди строительства, объем нефтеперевалки увеличится до 100 миллионов тонн.

«Восток Ойл» — крупнейший проект не только российской, но и мировой экономики. Ресурсная база — свыше 6 миллиардов тонн премиальной малосернистой нефти. При этом «Восток Ойл» — проект с минимальным углеродным следом, составляющим лишь четверть от среднемировых показателей новых крупных проектов. Для энергоснабжения объектов «Восток Ойла» будет использована ветрогенерация и попутный нефтяной газ.

Реализация проекта «Восток Ойл» позволит освоить уникальный ресурсный потенциал региона. Конкурентным преимуществом проекта является близость к Северному морскому пути. Его использование открывает возможность поставок сырья с месторождений «Восток Ойл» сразу в двух направлениях: на европейские и азиатские рынки. Реализация проекта обеспечит выполнение поставленных Президентом России задач по увеличению грузопотока по Северному морскому пути до 80 млн тонн к 2024 году.
Источник: https://www.rosneft.ru/press/releases/item/206295/

  • POLO
  • 2
Красноярский край, Роснефть, Восток Ойл, порты России
  • Нет аватара nabludatel71
    27.05.2122:36:34

    К 2030 году, после реализации второй и третьей очереди строительства, объем нефтеперевалки увеличится до 100 миллионов тонн.

    Лично меня эта арктическая гигантомания огорчает. Зачем подвергать его такой экологической нагрузке? Природа там намного более хрупкая и долго восстанавливающаяся. Понятно, что «Роснефть» не хочет платить «Трнаснефти» за прокачку. Но в свете постепенного истощения западносибирских месторождений нефтепроводная система (и на Запад, и на Восток) будет всё более свободной и вбухивать кучу ресурсов на её альтернативу (наверняка не без участи государства) — странно.

    И вот эта цель — 80 млн т по СМП к 2024 г. В чём смысл этих тонн? Я понимаю, цель — по доходам бюджета, развитию территорий, качественному улучшению жизни. Если бы вдруг «Норникель» возвёл у себя завод по нержавейке и возил бы 500 тысяч тонн стали в европейскую часть и на экспорт — это было бы куда круче, чем дополнительные 5-10 млн т нефти.

    #1233075
    • Нет аватара POLO
      27.05.2123:27:25

      Позволю поделиться просто своими мыслями:

      Понятно, что «Роснефть» не хочет платить «Трнаснефти» за прокачку.

      Тут не столько в этом вопрос: возьмём и померяем расстояние от добычи на том же ванкоре до портов Балтики или тихого океана (это очень большие инвестиции для постройки трубы со всеми НПС — а строить надо будет): Транснефть с удовольствием это все построит, только все капексы засунет в тариф. По мне так это оч не разумно тянуть такие плечи    

      Но в свете постепенного истощения западносибирских месторождений нефтепроводная система (и на Запад, и на Восток) будет всё более свободной

      Тут можно поспорить) посмотрите пожалуйста сколько нефти можно выкачать традиционной добычей из месторождения? На память скажу что около 30-40%     остальные 60-70% лежат в земле и ждут своего часа — когда человечество сможет научится добывать этот остаток     кстати в сша эти проценты по изъятию нефти лучше на 10-15%… только вот санкции на эти технологии     а эти даже 10-15% - это ещё десятилетия спокойной добычи на зрелых месторождениях )

      И вот эта цель — 80 млн т по СМП к 2024 г. В чём смысл этих тонн?

      Это просто цель) без цели — никак нельзя     вон многие страны не имеют цели (угодить хозяину — это не личная цель страны, а следование целям хозяина) — и из этого ничего хорошего с развитием не получается    

      Если бы вдруг «Норникель» возвёл у себя завод по нержавейке и возил бы 500 тысяч тонн стал

      Завод по нержавейке (кстати на 500к тонн) уже проектируют в Волжском (Волгоградская обл), около 100 млрд) строить ТМК (Пумпянский) будет    

      Зачем подвергать его такой экологической нагрузке? Природа там намного более хрупкая и долго восстанавливающаяся

      Здесь полностью согласен     любая деятельность наша наносит вред природе и как бы мы не старались — обнулить невозможно     только минимизировать

      #1233079
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