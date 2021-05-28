КМЗ запустил серийное производство нагрузочных модулей

© kmz1.ru

Кингисеппский машиностроительный завод продолжает осваивать направления энергетического машиностроения. Следующим этапом реализации проектов для систем мобильного энергоснабжения стало создание собственного нагрузочного модуля для тестирования производимого оборудования.

Ведущий конструктор Виктор Варакин сообщает: — «В производство запущена серия нагрузочных модулей нагружаемой мощностью 1 МВт. Шаг регулировки у такого модуля 1 кВт. Модуль полностью разработан конструкторским бюро».

Оборудование способно нагружать как дизель-генераторные станции морского исполнения, так и электростанции, которые эксплуатируются на суше.

© kmz1.ru

© kmz1.ru

© kmz1.ru