КМЗ запустил серийное производство нагрузочных модулей
Кингисеппский машиностроительный завод продолжает осваивать направления энергетического машиностроения. Следующим этапом реализации проектов для систем мобильного энергоснабжения стало создание собственного нагрузочного модуля для тестирования производимого оборудования.
Ведущий конструктор Виктор Варакин сообщает: — «В производство запущена серия нагрузочных модулей нагружаемой мощностью 1 МВт. Шаг регулировки у такого модуля 1 кВт. Модуль полностью разработан конструкторским бюро».
Оборудование способно нагружать как дизель-генераторные станции морского исполнения, так и электростанции, которые эксплуатируются на суше.
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