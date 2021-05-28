© тмс-групп.рф

В цехе высокоточной продукции управляемого общества «МехСервис-НПО» (Татарстан) изготовили изделие для ПАО «ЧПТЗ» в 50 тонн, что сопоставимо с общим весом знаменитого боевого танка Т-90.

Это металлургическое оборудование предназначено для разливки стали. Шлем конвертера для разливки интересен своим масштабом. Он представляет из себя болванку диаметром 6,2 метра. Деталь состоит из 4-х секторов, чистый вес каждого составляет 12,5 тонн. На сегодняшний день проходит этап контрольной сборки изготовленной номенклатуры с комплектующими конвертера.

Управляющую компанию «ТМС групп» с ПАО «ЧТПЗ» связывают многолетние отношения. Предыстория именно этого проекта говорит о том, что клиент акцентирует свое внимание на качестве изготовления продукции. В 2020 году по результатам проведённого тендера на поставку номенклатур «шлем» и «тяга» компания «ТМС групп» лишь ненамного уступила лидерство по цене. Тем самым, она пробудила заинтересованность заказчика в проведении технического аудита, изучении возможностей производства. Результатом встречи и переговоров с руководством ПАО «ЧТПЗ» стало подписание контракта.

Цех высокоточной продукции, где именно проходила механическая обработка изделия, позиционирует себя как инноватор. Здесь могут получить жизнь любое оборудование и продукт. Работа ведется по авиационному направлению — это изготовление высокоточных оснасток, на которых впоследствии выпекаются детали самолета. В этом направлении никогда не было серийной продукций. Здесь же выпускают элементы скважиной компоновки, которые осваивают буровые компании.

В производстве деталей применяется современное оборудование и прогрессивные технологические процессы. Так, можно подчеркнуть уникальность станка, на котором проведена обработка сегментов шлема, не только по УК, но и по региону. Это единичное оборудование, которое работает в пяти осях, оно способно быть полезным и в авиационном сегменте бизнеса, и, как показывает практика, в тяжёлом машиностроении при производстве сложных формообразующих изделий. На этот раз специалисты предприятия отработали еще одну технологию.

- Для нас такие работы и с таким материалом — новый опыт, который мы готовы применить в проектах тяжелого машиностроения, что открывает нам двери на новые рынки, — резюмировал главный специалист отдела управления контрактами Артем Веренцов.