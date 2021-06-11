В Костроме создали уникальный станок для вагоностроителей

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/2XuHEd2OOzM

«Спецстанок» изготавливает фрезерно-центровальные станки, которым нет аналогов в Европе.

На данный момент собрано 34 станка. Один из них предназначен для обработки осей железнодорожных вагонов. Причем, ось обрабатывается одновременно с обеих сторон, обеспечивая высокую точность за счет применения лазерной системы. На две трети станок отечественный, но самое главное — придуман, спроектирован, запрограммирован и собран костромичами. Уникальное оборудование пользуется спросом не только в нашей стране, но и за рубежом. Костромские станки сегодня стоят на предприятиях Белоруссии и Латвии, интерес проявляет Казахстан. В России оборудование компании «Спецстанок» используют такие гиганты, как «Норникель» и тульские оружейники.

Леонид Лустгартен, генеральный директор ООО «Спецстанок»: «Во-первых, это четырёхшпиндельная двусторонняя компоновка. Это чисто наше, больше я таких компоновок не встречал вообще. Это, прежде всего, производительность. И в какой-то степени точностные параметры. За счет одновременной односторонней обработки точность, конечно, возрастает».