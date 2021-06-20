В Петербурге состоялся предпремьерный показ нового электробуса «Пионер»

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В Петербурге на «Невском заводе электрического транспорта» состоялся предпремьерный показ нового электробуса-гармошки семейства «Пионер», машина способная проехать более 200 км без дополнительной зарядки, отвечает современным техническим требованиям, еще одной отличительной особенностью является система индивидуального подогрева пассажирских сидений.

Электробус модели 6245 «Пионер» создан из нержавеющей стали. У него в наличии есть два тяговых электро-портальных моста, которые улучшают динамические характеристики машины. Особенностью является электрический привод дверей с умной системой безопасности пассажиров. Абсолютно на каждом сидении электробуса установлена система индивидуального подогрева пассажирских сидений и мощная система климат-контроля, которая состоит из трех кондиционеров.

Электробус-гармошка предназначен для перевозки 140 человек, мест для сидения предусмотрено 38. В салоне размещены usb-разъемы для обычной и быстрой зарядки мобильных устройств. В дверях встроена «умная» система безопасности.

Предполагается, что «Пионер» сможет всю смену работать без дополнительной подзарядки, проходя в среднем около 250 км. Восполнять энергию он будет по ночам, за 4-6 часов. Электробус считается экологически чистым транспортом, поскольку в нем нет двигателя внутреннего сгорания, который часто используется другими производителями для обогрева салона. Все системы работают исключительно на электричестве.

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