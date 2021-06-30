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Информационные технологии

Российские АЭС перешли на отечественную операционную систему Astra linux

Российские атомные электростанции перешли на отечественную операционную систему Astra linux — она была установлена на служебных компьютерах девяти АЭС и в главном офисе «Росэнергоатома».

Нововведения коснулись Балаковской, Белоярской, Калининской, Кольской, Курской, Ленинградской, Нововоронежской, Ростовской и Смоленской АЭС.

Предполагается, что в 2021 году на отечественную ОС будут переведены еще несколько объектов, включая Билибинскую станцию и плавучую АЭС «Академик Ломоносов».

Директор департамента управления IT-проектами и интеграцией «Росэнергоатома» Олег Шальнов напомнил, что российские компании и пользователи практически не используют отечественное ПО и оборудование.

«А нет пользователей — нет обратной связи, отчетов о тех или иных недоработках. Нет обратной связи — нет развития. Нет развития — остается низкое качество. Как только удастся разорвать этот порочный круг, очень быстро ситуация изменится к лучшему», — добавил Шальнов.
Источник: https://iz.ru/1186076/2021-06-30/ro...-rossiiskuiu-operatcionnuiu-sistemu

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Astra linux
  • Нет аватара dima.katon
    01.07.2100:19:04

    Давно пора. очень!

    #1235186
  • Нет аватара elron
    01.07.2102:24:41

    а какая ОС там раньше была? редхет какой-нибудь?

    #1235192
    • stannis law stannis law
      01.07.2103:29:09

      чебурхрет отечественный был.теперь пингвин забугорный

      #1235196
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