Реконструкция школ. Обзор

Обзор завершённых проектов капитального ремонта объектов народного образования, ранее не опубликованных на сайте

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В Набережных Челнах завершён ремонт музыкальной школы № 6

Музыкальная школа была открыта в 1981 году. В 1990 году ей присвоили имя Салиха Сайдашева — основоположника татарской профессиональной музыки. За годы работы музыкальную школу окончили более 2 тыс. выпускников.

В рамках капитального ремонта в здании выполнены работы по утеплению и облицовке фасада, устройству кровли, обновлены инженерные сети, произведён монтаж сценического оборудования, установлена новая мебель и оборудование.

На обновление здания, улучшение условий для учеников и педагогов ушло чуть более 82 миллионов рублей.

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Сейчас в школе занимаются 573 ребёнка. Обучение ведется по 17 специальностям. Учащиеся ведут активную деятельность в составе творческих коллективов, достигая высоких результатов в конкурсах различного уровня.

Школа № 85 Нижнего Тагила открылась после капитального ремонта

Школа № 85 на проспекте Мира в Нижнем Тагиле располагается в здании 1954 года постройки. Капитальный ремонт там не проводился до прошлого года. Масштабная реконструкция стала возможной благодаря программе содействия созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях" на 2016-2025 годы, а также поддержке областных властей.

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В школе обновлено оборудование в пищеблоке и медицинском блоке, в учебных кабинетах, библиотеке. Созданы конвергентная лаборатория естественно-научных исследований, лаборатория 3D-моделирования и прототипирования, закуплены комплекты обучающих инструментов и тематических пособий по астрономии. Кроме того, был реконструирован школьный стадион, и теперь в распоряжении учеников и педагогов современное футбольное поле с искусственным покрытием, беговая дорожка, баскетбольная площадка и две спортивно-игровые зоны.

На ремонт было выделено 195 млн рублей.

Ученики средней школы № 1 в Сясьстрое Ленинградской области возобновили учебу в здании после её реконструкции

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Реконструкция здания стоимостью 96 млн рублей включала замену инженерных систем, полов, обновление оконных и дверных проемов, системы вентиляции и полную отделку помещений. Полностью заменили автоматическую пожарную сигнализацию, систему оповещения и управления эвакуацией, установили видеонаблюдение.

В школе появился современный актовый зал, кабинет физики оборудован потолочными модулями электроснабжения, чтобы обеспечить безопасное размещение розеток. Модули опускаются к партам во время проведения лабораторных работ. Также в школе организован электронный литературный ресурс, который позволяет при помощи QR-кода скачивать книги в смартфон.

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Ремонт проведен в рамках программы «Современное образование в Ленинградской области». В школе обучаются 556 детей с 1 по 11 классы.

В Юрьевце Ивановской области завершили ремонт детской школы искусств

В Юрьевецкой детской школе искусств завершился капремонт. Обновлены крыша, все внутренние помещения, в том числе актовый зал, фасад здания. Кроме того, проведены работы по ремонту системы электроснабжения. На эти средства направили 8 млн рублей.

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Юрьевецкая детская школа искусств начала свою историю с 1962 года в деревянном одноэтажном здании. Затем, в 1993 году, переехала в каменное двухэтажное здание, построенное в 1957 году. С этого момента капитальный ремонт не проводился. Сейчас школа — центр художественного, музыкального, хореографического и эстетического воспитания. Здесь обучается 160 детей. Среди них есть лауреаты международных, всероссийских и областных конкурсов и олимпиад.

В Ингушетии в Вежарий-Юрте после реконструкции открылась школа

В сельском поселении Вежарий-Юрт закончен ремонт школы № 10. Средства на ремонт, около 48 млн рублей, были выделены в рамках госпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года».

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В школе на 240 мест заменили кровлю, все коммуникации, двери, окна и напольные покрытия, усилили фундамент и всю конструкцию строения обвязочным и антисейсмическим поясами, обновили систему пожарной безопасности, вентиляцию и установили видеонаблюдение. В двухэтажном здании есть актовый зал, спортзал с раздевалкой, библиотека с обновленным книжным фондом, столовая, кабинет технологии со швейными машинками. В каждом классе установлена интерактивная доска с проектором.

Краснополянская школа Шебекинского района Белгородской области преобразилась после капремонта

Ремонт школы длился восемь месяцев. За это время на втором этаже сделали компактные классы для учащихся, установили металлопластиковые окна, обновили фасад, кровлю, утеплили здание, заменили систему отопления, водоснабжения, канализацию и электричества, установили камеры видеонаблюдения и пожарную сигнализацию.

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На первом этаже находится большой спортзал с новым инвентарём для занятий физкультурой. Хорошо оборудованы раздевалки и душевые, установлены нагревательные бойлеры. Также готовится к открытию новый детский сад, который не работал в селе почти 30 лет. Этого события ждали многие родители. За дверями с прозрачными стёклами — просторная столовая на 60 посадочных мест. Здесь школьники завтракают и обедают. Кухня разделена на четыре цеха, оснащена новым оборудованием, удобной мебелью, на раздаче новая посуда.

В Архангельске после ремонта открылась средняя школа № 77

Капитальный ремонт здания общеобразовательного учреждения завершился в конце прошлого года. На комплексное обновление было выделено 73 млн рублей.

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Подрядчиком — ООО СК «Константа» — выполнен капитальный ремонт фундамента, кровли, перекрытий, заменены электросети, сети связи, системы отопления, водопровода, канализации и вентиляции, а также отремонтирован индивидуальный тепловой пункт.

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Вместе с выполнением основного комплекса работ привели в порядок автоматическую пожарную сигнализацию, систему оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, а также отремонтировали крыльцо и провели отделку помещений.

Новый спортивный зал открыли в школе № 18 станицы Малотенгинской Отрадненского района Краснодарского края

В нём обустроили помещения для занятий физкультурой и спортом, а также раздевалки, душевые и тренерские, установили современное оборудование.

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В прошлом году по краевой программе также построили спортзалы в лицее № 4 Славянского района и школе № 25 Усть-Лабинского. В апреле завершено строительство зала в Кадетской школе им. Героя Советского Союза Николая Старшинова в Анапе.

Помимо строительства новых, в регионе обновляют существующие школьные спортзалы. В прошлом году в 12 муниципалитетов капитально отремонтировали 24 объекта.

После капитального ремонта открылась школа в посёлке Восходящий Ленинск-Кузнецкого района Кемеровской области

«Школа построена в 1989 году… Мы добавили новое современное учебное и спортивное оборудование, новую мебель. Это позволит детям реализовывать желания и возможности в дальнейшем развитии, как в сфере образования и науки, так и в сфере культуры, спорта. Напомню, в разработке проектов принимают участие сами ребята. В здании есть квартиры для молодых специалистов, здесь же находится детская школа искусств. Это хорошее решение. Отдельно есть помещение для школьных автобусов, они развозят детей по восьми территориям, — сообщили на открытии школы.

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© ako.ru

С 1 сентября за парты сядут 352 учащихся. Детей ждут кабинет робототехники, студия видеозаписи, кабинеты для занятий юных туристов, юнармии, школьный музей и многое другое. Праздники и крупные мероприятия будут проводить в современном актовом зале с удобным зрительным залом и специальным сценическим оборудованием — интерактивным экраном и аудиоаппаратурой.

Школа состоит из двух зданий (блоки, А и Б), соединенных теплым переходом. В основном блоке, А на первом этаже располагается входная зона с гардеробом, пищеблок, спортивный зал, административные помещения, начальная школа и кабинеты технологического обручения. Блок Б выполняет вспомогательную функцию: в нем находятся детская школа искусств, библиотека, тренажерные залы, лыжная база, а также квартиры для молодых специалистов.

На прилегающей территории оборудованы футбольное поле с искусственным покрытием, беговая дорожка, велодорожка, волейбольная и баскетбольная площадки, а также полоса препятствий, хоккейная коробка и детская игровая площадка.

© ako.ru

© ako.ru

© ako.ru

Образовательная организация оснащена современной системой безопасности, включающей в себя тревожную кнопку, систему блокирования всех входов и выходов в случае ЧС и др.

На капитальный ремонт и оснащение из областного и местного бюджетов направили около 200 млн рублей.

Завершена реконструкция школы в с. Приволжье Самарской области

Она была основана в 1864 году помещиками Самариными, которые особое внимание придавали народному образованию.

В новое здание школа переехала в 1968 году. Первые 30 лет ученики занимались в ней аж в три смены. За полвека капитальный ремонт ни разу не проводился.

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Новое здание было построено в дополнение к старому корпусу. Возведение нового учебного и спортивного блоков школы завершили в декабре прошлого года. А с начала 2021-го здесь уже занимается порядка пятисот учеников.

В школе появился кабинет для занятий робототехникой. В каждом кабинете установлены интерактивные доски, с помощью которых можно проводить конференции, видео-уроки, чего не было в старой школе.

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Закуплено почти 200 планшетов для проведения уроков. Есть лингафонный кабинет для изучения иностранных языков.

Обзор подготовлен совместно с Human RS.

https://tatarst...ort/7091239.htm

http://midural....document176669/

https://lenobl....smi/news/34268/

https://ivteler...shkoly_iskusstv

https://ingushe...tkrylas_shkola/

https://belregi...ex.php?ID=49381

http://dvinanews.ru/-cm777zcz

https://admkrai...how/573628/ыч

https://ako.ru/...etskogo-munitsi

https://www.sam...rekonstrukczii/