На АО «ТАНЕКО» дан старт строительству установки по производству резино-модифицированного битума

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В Нижнекамске состоялась церемония начала строительства установки по производству резино-модифицированного битума (РМБ) на основе технологии компании MOL.

Проектная мощность установки — до 25 тыс. т резиномодифицированного битума в сезон. Запуск установки запланирован на первую половину 2023 года, рассказал на церемонии генеральный директор ТАНЕКО Илшат Салахов.

Резино-модифицированный битум, изготовленный по технологии компании MOL (Венгрия), является продуктом инновационной технологии и объединяет преимущества существующих способов производства резиновых битумов, минимизируя или устраняя их недостатки. Проект относится к «зеленым технологиям» и снижает негативное воздействие на окружающую среду в части выбросов диоксида углерода, переработки отработанных автомобильных шин.