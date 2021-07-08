ГК Полаир запустила линию по производству стеллажей нового типа

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Стеллажи серии LOAD.ME изготовлены из анодированного алюминия, оснащены полками из ПЭВД. Пластиковые полки изготавливаются литьевым способом и потребовали серьезного оснащения прозводства. Ранее подобную продукцию завозили только из-за рубежа.

Серия стеллажей LOAD.ME включает в себя несколько линеек: передвижные, стационарные и высокой плотности. Анодированный алюминий позволил существенно облегчить вес стеллажа, без снижения его максимальной нагрузочной способности. Благодаря отсутствию коррозии стеллаж можно размещать во влажных помещениях и местах с повышенными требованиями к гигиене (пищевых складах и морозильных камерах).

Стеллажные системы повышенной плотности оснащены колесами и выполнена на основе стандартных модулей. Принцип работы состоит в том, что между двумя стационарными модулями по специально оборудованным направляющим перемещаются передвижные модули, оснащенные колесами внизу модуля и дополнительными роликами вверху. Ролики стеллажей позволяют передвигать полностью загруженные стеллажи максимально удобно. Благодаря рельсовой системе, стеллажные модули можно соединять таким образом, что пространство между стеллажами превращается в пространство для хранения. Эта система делает стеллажи идеальным выбором, позволяющим увеличить поверхность складирования до 80% по сравнению с традиционными стеллажами.Максимальное количество передвижных модулей — 6. Простота монтажа, удобство эксплуатации и значительная экономия пространства делают эти стеллажные системы незаменимыми при организации мест хранения в небольших помещениях.

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Высота стеллажей 1800 мм, глубина 300, 400, 500 мм. Полки легко моются в посудомоечных машинах, поэтому удобны для использовании в сегменте HoReCa для ресторанов и столовых.