Станцию Смоленская Московского метро открыли после реконструкции

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9 июля после реконструкции для пассажиров снова открыли станцию «Смоленская» Арбатско-Покровской линии.

Во время реконструкции специалисты отреставрировали вестибюль и вернули ему исторический облик, установили новые эскалаторы.

«Станция метро „Смоленская“ открывается почти после 1,5 лет реконструкции. Тут поменяли практически все, старались привести станцию в тот первоначальный вид, который был во время открытия. Внимание было уделено панно, которое посвящено армии. На станции стало больше света, установлен новый эскалатор, который прослужит еще 50 лет», — сообщили в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

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Новые эскалаторы энергоэффективнее и надежнее на 30%, у них более плавный ход.

До 2024 года планируется заменить эскалаторы на еще 6 станциях метро. Сейчас работы проводятся на станциях «Рижская» и «Новослободская». Там тоже меняют эскалаторы, открытие планируется зимой.

На «Смоленской» были обновлены инженерные коммуникации, электрика, системы водоотведения.

В ходе реконструкции были воссозданы плафоны светильников на стенах вестибюля из молочного матового стекла. Восстановлен декор лепнины, витражи на фасаде вестибюля, деревянные двери. Кроме того, были отреставрированы полоток, свод центрального зала, мраморная облицовка стен.

Были отреставрированы решетки вентиляции. Специалисты восстановили гранитные полы с повторением исторического рисунка. Кассы метро передвинули в центр аванзала — туда, где они находились, когда станция открылась в 1953 году.

Станция «Смоленская» Арбатско-Покровской линии была закрыта для пассажиров с 22 февраля 2020 года. Поезда проезжали данную станцию без остановки. Пассажиры могли воспользоваться станцией Филевской линии.

До закрытия «Смоленской» каждый день пользовались около 40 тыс. человек.

Станция «Смоленская» открылась в составе Арбатско-Покровской линии метро в апреле 1953 года. Станция находится в районе Арбат Центрального округа столицы.

© riamo.ru

© riamo.ru

© riamo.ru

© riamo.ru

© riamo.ru