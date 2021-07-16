Первые отечественные телескопические погрузчики UMG СДМ переданы клиентам

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14 июля 2021 года компания UMG СДМ торжественно передала ключи от первых российских телескопических погрузчиков своим клиентам — строительной компании «Render House» и агрохолдингу «Троицкое».

Вышеуказанные образцы техники были созданы при всесторонней поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, а именно была получена субсидия, компенсировавшая часть затрат на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках постановления Правительства РФ № 1649.

В 2019 году UMG СДМ приступило к разработке нового для себя вида техники и уже сегодня первые клиенты получили ключи от новых машин.

«Телескопический погрузчик UMG — действительно уникальный продукт для нашего рынка, — сказал генеральный директор UMG СДМ Игорь Кульган, — это первая российская серийная модель данного класса спецтехники. До сегодняшнего дня на рынке РФ телескопические погрузчики были представлены только импортными производителями. Стоит отдельно отметить, что по производительности и функциональности новый телескопический погрузчик от UMG СДМ не уступает импортным аналогам, при этом он максимально адаптирован для работы в российских климатических условиях.»

Техника универсальна и может работать с любыми видами совместимого навесного оборудования. Доступна как в с/х исполнении, так и в строительном. Уже в базовой комплектации с/х модель оборудована кондиционером, сигнализатором продольной устойчивости погрузчика с блокировкой при опасных движениях и перегрузке, эргономичным джойстиком управления, высокопроизводительным аксиально-поршневым насосом, и многими другими опциями, которые сделают работу оператора как комфортной, так и максимально безопасной и быстрой. В качестве силовой установки используются дизельные двигатели ЯМЗ (ЯМЗ-534, мощность 97 кВт), отличающиеся высокой надёжностью и ремонтопригодностью, экономично расходующие топливо даже при пиковых нагрузках.

UMG СДМ запланировало выпуск трех моделей телескопических погрузчиков: 2 моделей грузоподъемностью 3,5 тонны с вылетом стрел 7 и 10 метров (TLH-3507, TLH-3510) и 1 модели грузоподъемностью 4 тонны (TLH-4007) с вылетом стрелы 7 метров.

Телескопические погрузчики UMG СДМ удовлетворяют текущим требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 719 «О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации», поэтому могут участвовать во всех возможных программах государственной поддержки.

В этот же день была подписана специальная лизинговая программа совместно с АО «Росагролизг». Данная программа позволит клиентам Росагролизинга и UMG СДМ получать телескопические погрузчики на поистине уникальных для рынка РФ условиях.

Как сказал Алексей Нистратов, руководитель департамента по работе с поставщиками Росагролизинга: «Сегодня мы видим, что три модификации телескопических погрузчиков сельхозтоваропроизводители уже могут приобретать через льготные программы нашего лизинга. С компанией UMG СДМ мы сотрудничаем давно, это наш надежный партнер по поставкам строительно-дорожной техники, и сегодня здорово, что мы добавляем в линейку и телескопический погрузчик сельскохозяйственного назначения, который, мы уверены, будет пользоваться успехом у наших отечественных сельхозпроизводителей».

© umg-sdm.com

© umg-sdm.com