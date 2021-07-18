В Челябинск пришла первая партия новых трамваев

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Первые два новых трамвая 71-623-04.01 производства Усть-Катавского вагоностроительного завода доставлены в Челябинск для подготовки к началу эксплуатации. Они должны выйти на линию ближе к осени.

Согласно техническому заданию, новые вагоны доступны для маломобильных пассажиров. В салоне размещены шесть USB-розеток для подзарядки мобильных устройств и Wi-fi для выхода в интернет. Салоны будут оснащены кондиционерами и кнопкой адресного открытия дверей. На смену привычной окраске пришли новые цвета — жемчужно-белый и бирюзово-зеленый оттенки. Также на вагоны будет нанесён уникальный узор. Вместимость каждого вагона — до 187 пассажиров при 26 сидячих местах.

Всего до конца года в Челябинске появится 30 новых трамваев и 150 автобусов на газомоторном топливе.

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