Новые тепловозы ТУ7А для узкоколейки ГМК «Дальполиметалл»

Железнодорожный участок «Дальполиметалла» начал эксплуатацию двух новых узкоколейных тепловозов ТУ7А с порядковыми номерами 3374 и 3375. Локомотивы встали на рельсы дальнегорской узкоколейки в июле.

В голове состава © dalpolimetall.ru

Тепловозы произвели на Камбарском машиностроительном заводе по заказу «Дальполиметалла». В новых ТУ7А учтены все современные требования для комфортной работы машинистов, что немаловажно при непрерывном производственном графике, когда от ритмичности подачи руды на обогатительную фабрику во многом зависит план по выпуску концентратов. Встав в голове грузовых составов, новые локомотивы ТУ7А показывают свою эффективность и радуют железнодорожников «Дальполиметалла».

В начале июля из цехов предприятия произведена плановая отгрузка партии современных узкоколейных тепловозов ТУ7А колеи 750мм, зав.№ 3374, 3375 © zavod-kmz.ru

Тепловоз ТУ7А предназначен для выполнения маневровой и вывозной работы на железных дорогах узкой колеи и промышленных предприятиях. Поставляется для колеи от 600 до 1435 мм. Для поставок на экспорт могут изготовляться для климатических зон с умеренным, тропическим и влажным тропическим климатами (тепловоз ТУ7Э). Высокая надежность подтверждается успешной длительной эксплуатацией в условиях тропического климата стран Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки.