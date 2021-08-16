В Тольятти стартовало предсерийное производство Lada Granta повышенной грузоподъемности

© journal.ab-club.ru

Проект «Ларгус Карелия», известный автомобильному сообществу по агрегатному тюнингу Lada Largus, созданию автодомов на базе моделей Lada и экстремальным автопробегам, анонсировал новинку — пикап Lada Granta, имеющий все необходимое для размещения на платформе жилого модуля, бортовой платформы, изотермического фургона.

гранта пикап © journal.ab-club.ru

По заявлению авторов проекта, который реализуется при идейном вдохновении Петра Груздева, его же силами и силами Центральной СТО (г.Тольятти), при поддержке партнеров, новинка готова к сертификационным испытаниям. На данный мемент создан один прототип Гранты и на стадии окончания вехи создания прототипа находится автомобиль Нива.

© journal.ab-club.ru

О сроках прохождения процедур не сообщается, но журналисты издания Автоброке Клуб выяснили ряд подробностей и технических характеристик, предоставив это изданию «Сделано у нас».

© journal.ab-club.ru

На специальной Гранте реализована возможность размещения различных устройств с использованием седельной сцепки и фаркопа. Установлено ГБО (пропан) на 60 литров. Таким образом проявлена забота не только об экономичности, но и о дальности хода. Мотор — 16 кл., на 1,8 литра, созданный специалистами компании «Супер-Авто». Грузоподъемность составила 920 килограмм. Габариты погрузочного пространства 1900/2200/2600 миллиметров. Колесная база 3 100 мм (в серию планируется запустить версию 3 250 мм) с продольно-рычажной подвеской на пневморессорах.

© journal.ab-club.ru

Источник, знакомый с ходом проекта, поделился с журналистами фантазиями, которые могут быть реализованы в следующих версиях.

© journal.ab-club.ru

Не исключена установка на платформе «карельской Гранты» крана-манипулятора, что придется как нельзя кстати в сфере ЖКХ, сервисной сети обслуживания объектов городской инфраструктуры. Рассматривается увеличение грузоподъемности до 1 500 кг, установка роботизированной трансмиссии, что особенно актуально в автодомах.

Добавим, что все новшества и технические решения будут использованы на аналогичных авто на базе Lada Niva Legend.