Компания «СтанкоПЭТ» поставила в Рязань оборудование для линии по переработке пластмасс
Компания «СтанкоПЭТ» (г. Москва) сообщила о запуске в Рязани нового комплекса СТАНКО-115 по переработке пленочных и тканых материалов из полиэтилена и полипропилена во вторичную гранулу высокого качества с производительностью до 600 кг/ч.
Отмечается, что поставленный комплекс включает гильотинную резательную машину, которая, по словам компании, одна из самых актуальных позиций оборудования, выпущенная в 2021 году.
Гильотинная резательная машина
«У заказчика был установлен двухроторный шредер, который не справился с обеспечением необходимой фракции и производительности на цельных мешках и биг-бэгах. Поэтому было принято решение установить гильотинную резальную машину для измельчения длинномерных материалов.
Компания „СтанкоПЭТ“ обладает уникальной технологией производства промышленных гильотинных резальных машин, разработанных для первичного измельчения тканых и пленочных длинномерных материалов до ленточек шириной 20-100 мм, которая регулируется скоростью подающего ленточного транспортера.
Устройство оснащено двумя ножами, что обеспечивает максимальную скорость их замены и экономит средства на покупку дорогостоящих комплектов ножей к шредерам», — рассказали в компании.
В компании добавляют, что энергоэффективность гильотины превосходит любые измельчители. При суммарной потребляемой мощности 26,85 кВт такой вид резки позволяет стабильно измельчить до 1000 кг/ч пленочных и тканых материалов.
Режущий блок гильотины «СтанкоПЭТ» имеет отличительную особенность: между подвижным и стационарным ножом образуется эффект ножниц, который обеспечивает легкий и точный рез сырья.
Конструкция гильотинной резки гарантирует безопасность вашим сотрудникам. Загрузка в измельчитель обеспечивается благодаря подающему ленточному конвейеру, что исключает контакт оператора с режущими элементами. Также благодаря низкому уровню расположения конвейерной ленты удобно загружать материал.
Ванна флотации
Флотационные мойки серии ВФ обладают высокой производительностью при низком энергопотреблении, просты в эксплуатации и универсальны. В модели ВФ-300 отмывка пленочных и тканых полимеров происходит четырьмя барабанами специальной конструкции. Расположение выгрузного барабана является регулируемым.
Для фильтрации крупных включений в ванне установлена металлическая сетка. Форсунки, установленные на дне конструкции флотационной мойки, не дают оседать песку и мелким включениям.
Фрикционная мойка
Особенностью данной мойки является устройство ПШ: специальная сальниковая набивка для контакта с водой, фрезерованный карман корпуса, благодаря чему при попадании воды через сальник, вода просто выводится.
Уникальный шаг лопаток для отбивки сырья. Лопатки изготовлены из стали Hardox 550, предназначенной для условий, в которых предъявляются особо строгие требования к износостойкости.
Один из наиболее важных конструктивных моментов — это демпферы и виброопоры установленные в специальные манжеты, что исключает вибрацию конструкции.
Пресс-отжим-гранулятор
Конструкция пресс-отжима-гранулятора проста в обслуживании, так как быстросъемные кожуха снимаются за 10 мин и обеспечивают быстрый доступ к основным узлам шнек-пары. Выносной выдвижной лоток отделения жмыха из воды на сливе устанавливается отдельный контейнер, а съёмная перфорация, которую можно чистить при необходимости, снимается за 10 мин.
Сенсорное управление оборудованием позволяет контролировать и программировать все процессы, протекающие при переработке. Цельнометаллический шнек имеет высокий запас прочности и отличается длительным сроком службы.
На оборудование устанавливается редуктор собственного производства с увеличенным ресурсом. Оптимально подобранный угол ножей на режущем блоке обеспечивает долговечность службы этого узла, а эжекторная система выгрузки сырья не разбивает полученные палеты на выходе, а в целом виде транспортирует их в баул.
Линия грануляции СТАНКО-115
Линия грануляции СТАНКО-115 содержит качественную шлифованную шнек-пару из термообработанной и азотированной стали, а также встроенное охлаждение хвостовика шнека, которое обеспечивает снижение тепловой нагрузки на редуктор и стабилизирует процесс плавления. Линия универсальна и предназначена для переработки многих видов пластика, включая полиэтилен высокого и низкого давления, полистирол, полипропилен, поликарбонат и АБС-пластик.
Компания «СтанкоПЭТ» осуществила промышленные испытания, производство оборудования, доставку, пусконаладочные работы и обучение персонала, а также сервисное сопровождение.
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