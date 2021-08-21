Новые детские сады открываются в регионах часть 12 (2021г.)

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Республика Ингушетия

с. Мужичи

В сельском поселении Мужичи Сунженского района Ингушетии ввели в эксплуатацию новое учреждение дошкольного образования на 120 мест. Местные жители называют это событие историческим. За всю историю развития населенного пункта в нем никогда не существовало детского сада.

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В новом здании имеется 6 групп, в том числе 2 ясельные группы. Таким образом, вопрос с очередностью в Мужичах полностью закрыт. На двух этажах объекта для самых маленьких жителей села располагаются оборудованный спортзал, медицинский кабинет, музыкальный зал, пищеблок с горячим цехом, кабинеты психолога и логопеда. Кроме того, двор и прилегающая территория благоустроены, и дети могут совершать здесь дневные прогулки. В учреждении трудятся около 35 сотрудников, включая 16 воспитателей.

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https://ingushe..._sele_muzhichi/

https://gazetai...a-120-malyshey#

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Свердловская область

Екатеринбург

Детский сад расположен в пристроенном помещении в «Жилом комплексе на Ясной». Дошкольное учреждение имеет 3 этажа общей площадью 1710,4 кв.м. Рассчитан детский сад на 150 детей.

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На первом этаже размещены пищеблок, медицинский блок с кабинетом врача и процедурным и прививочным кабинетом, группы для детей раннего возраста. На втором этаже находится зал музыкальных занятий и три групповых помещения. На третьем этаже — спортивный зал площадью 67,72 кв.м.

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https://www.egd...ta/_aview_b8041 ( фото и описание садика)

https://ekateri...-sada/96384963/ ( фото брал с источника, сама ссылка сюда не влазит)

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Северная Осетия-Алания

г.Владикавказ

Во Владикавказе распахнул свои двери детский сад «Диалог» на 280 мест. Строительство объекта велось в 2020 году. Для детей созданы все условия, чтобы получать дошкольное образование, заниматься спортом и просто приятно проводить свои чудесные беззаботные годы жизни. Современный сад построен по типовому проекту, он включает в себя столовый блок с несколькими цехами, подъемный лифт, медицинский кабинет, гимнастический и музыкальный залы, бассейн (15×8) глубиной 60 см, 15 игровых площадок со специальным резиновым покрытием и др.

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https://region1...ad-na-280-mest/

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Республика Чувашия

г. Чебоксары

В Чебоксарах состоялось торжественное открытие нового детского сада в микрорайоне Солнечный. Детский сад № 210, расположенный по адресу: ул. Таллерова, 16, под названием «Солнечный зайчик».

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Всего в учреждении сформированы 5 групп, две из них ясельные для детей до 3-х лет расположены на первом этаже и имеют отдельный вход. У каждой из них есть своя спальня, гигиеническая комната, буфетная и раздевалка. На втором этаже детского сада — залы для физкультурных и музыкальных занятий, методический кабинет и кабинет логопеда.

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http://www.gche...tskij-sad-v-sol

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Ямало-Ненецкий автономный округ

г. Надым

Детский сад построен в новом микрорайоне Олимпийский, который возведён для участников окружных жилищных программ. Теперь дошкольное учреждение у жителей будет в пешей доступности. В саду создано 240 мест, 60 из них для детей до трех лет.

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https://t-i.ru/articles/39691

https://nadym.y...ter/news/75058/

https://vk.com/...110867370_47233 ( фото )