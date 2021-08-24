Компания «Добурз» изготовила миксер каустической соды для ледостойкой стационарной платформы

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ООО «Добурз» разработала и изготовила миксера каустической соды для ледостойкой стационарной платформы по заказу ООО «Уралмаш НГО Холдинг».

Миксер полностью изготовлен из нержавеющей стали во взрывозащищенном и герметичном исполнении, что позволяет эксплуатацию изделия в морских климатических условиях.

В сжатые сроки наши специалисты разработали конструкторскую документацию в соответствии с техническими требованиями Заказчика и завершили производство изделия в течении трёх месяцев.

Приемо-сдаточные испытания с участием представителей Заказчика прошли успешно и в конце июля миксер был отгружен.

ООО «Добурз» выиграла тендер, проводимый компанией ООО «Уралмаш НГО Холдинг», на разработку и изготовление миксера каустической соды для ледостойкой стационарной платформы.

Примечательно, что в честной конкурентной борьбе наша компания обошла именитого соперника «Шлюмберже» (Schlumberger) — ведущего мирового поставщика технологий для строительства скважин, управления добычей и переработки углеводов.

«Добурз» — гарантия качества выпускаемых изделий и клиентоориентированный подход к каждому заказчику.