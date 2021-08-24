Изготовлен многофазный вентильно-индукторный гребной электродвигатель мощностью 15 000 кВт

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На предприятии ООО «Электротяжмаш-Привод» завершен этап заводских испытаний и освидетельствования Российским морским Регистром судоходства (РМ РС) многофазного вентильно-индукторного гребного электродвигателя мощностью 15000 кВт.

По результатам освидетельствования подтверждено соответствие электродвигателя заявленным характеристикам, а также требованиям РМ РС. В соответствии с этим он допущен к дальнейшим стендовым испытаниям. Гребной электродвигатель предназначен для привода кормового гребного винта судна с прямой передачей крутящего момента на винт.

Особенности конструкции электродвигателя обеспечивают продолжительный режим работы в диапазоне частот вращения ротора от 141,6 оборотов в минуту на переднем и заднем ходу, а также надежное реверсирование гребного винта с «полного переднего» на «полный задний» ход в режиме маневрирования судна при его движении по чистой воде со скоростью 18 узлов до остановки судна.