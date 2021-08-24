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Изготовлен многофазный вентильно-индукторный гребной электродвигатель мощностью 15 000 кВт

 © privod-lysva.ru

На предприятии ООО «Электротяжмаш-Привод» завершен этап заводских испытаний и освидетельствования Российским морским Регистром судоходства (РМ РС) многофазного вентильно-индукторного гребного электродвигателя мощностью 15000 кВт.

По результатам освидетельствования подтверждено соответствие электродвигателя заявленным характеристикам, а также требованиям РМ РС. В соответствии с этим он допущен к дальнейшим стендовым испытаниям. Гребной электродвигатель предназначен для привода кормового гребного винта судна с прямой передачей крутящего момента на винт.

Особенности конструкции электродвигателя обеспечивают продолжительный режим работы в диапазоне частот вращения ротора от 141,6 оборотов в минуту на переднем и заднем ходу, а также надежное реверсирование гребного винта с «полного переднего» на «полный задний» ход в режиме маневрирования судна при его движении по чистой воде со скоростью 18 узлов до остановки судна.
Источник: https://privod-lysva.ru/index.php?i...&id_news=1565&utm_source=energybase

Пермский край, Электротяжмаш-Привод, машиностроение, судостроение
  • alex4spb alex4spb
    24.08.2111:51:43

    новости +    

    а неизвестно, для какого проекта двигатель?

    #1238247
  • Clausson Clausson
    24.08.2114:04:28

    15 000 кВт — 15 000 000 Вт.

    А может быть всё же 15 МВт?

    а неизвестно, для какого проекта двигатель?

    Давайте подумаем. Атомный ледокол Арктика (ЛК-60Я) имеет шесть электродвигателей общей мощностью 60 МВт. Иначе говоря по 10 МВт каждый.

    Кому же может понадобиться 15 МВт? Какие суда имеют электродвижение такой мощности?    

    Честно говоря не знаю. Может быть ЛК-120Я? Или все же Арктике маловато резерва их двигателей по 10 МВт?

    С удовольствием выслушаю мнение знающих правду.

    Отредактировано: Clausson~14:06 24.08.21
    #1238256
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