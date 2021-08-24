В Крыму построили два психоневрологических интерната на 500 мест

© cdnimg.rg.ru

Ко дню социального работника, который отмечают в России заработали Белогорский и Красногвардейский психоневрологические интернаты.Оба объекта здравоохранения рассчитаны на 250 койко-мест и предназначены для лечения пожилых граждан и инвалидов, страдающих психическими хроническими заболеваниями и нуждающихся в уходе и социально-бытовой адаптации. Они спроектированы, чтобы обеспечить квалифицированную медпомощь как прикованным к постели пациентам, так и передвигающимся на колясках и проходящим реабилитацию.

Стоимость строительства составила 1,6 млрд рублей.

© s10.stc.all.kpcdn.net

В обоих интернатах по два корпуса, где разместятся карантинное отделение, комнаты пациентов, медицинский блок, помещения реабилитации инвалидов, актовый и спортивный залы, библиотека, прачечная и столовая.

После возвращения Крыма в состав России в РК работали 11 психоневрологических диспансеров, один из которых детский. Но места в этих учреждениях дожидались в очереди около 400 пациентов. С вводом в эксплуатацию новых интернатов эта проблема будет решена.