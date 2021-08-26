Рязанский Станкосервис сдал заказчику тяжёлый токарный станок РТС317Ф1-6

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Рязанское станкостроительное предприятие ПКФ «Станкосервис» изготовило и сдало в июле заказчику специальный тяжёлый токарный станок РТС317-6. Расстояние между центрами (РМЦ) 6 метров.

Токарный станок РТС317 предназначен для токарной обработки деталей диаметром до 1500 мм. Станок является проектом модернизации оригинального проекта тяжёлого токарно-винторезного станка РТ317 и имеет больший максимальный диаметр обработки над станиной и суппортом.

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Высокая мощность привода и жёсткость станка, широкий диапазон частоты вращения шпинделя и подач позволяют полностью использовать возможности быстрорежущего и твёрдосплавного инструментов при. обработке как черных, так и цветных металлов.

Привод подач суппорта от регулируемого электродвигателя, который установлен на фартуке и позволяет бесступенчато изменять величину подач суппорта при помощи контролера, установленного в шкафу.

Станок РТС317 может быть изготовлен только для токарной обработки, так и в токарно-винторезном исполнении с коробкой подач, ходовым винтом и валом.

Краткие технические характеристики:

• наибольшая длина обрабатываемой заготовки — до 6000 мм;

• диаметр устанавливаемой детали над станиной — до 1900 мм;

• диаметр обработки над суппортом — до 1500 мм;

• мощность главного привода — 37,45 кВт;

• масса станка с оборудованием — более 20 тонн.

Комплектация РТС317Ф1-6:

• конусная линейка для точения длинных конусов;

• роликовый неподвижный токарный люнет ⌀100-500 мм;

• роликовый неподвижный токарный люнет ⌀70-380 мм;

• подвижный люнет ⌀70-250.

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