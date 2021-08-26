Рязанский Станкосервис сдал заказчику тяжёлый токарный станок РТС317Ф1-6
Рязанское станкостроительное предприятие ПКФ «Станкосервис» изготовило и сдало в июле заказчику специальный тяжёлый токарный станок РТС317-6. Расстояние между центрами (РМЦ) 6 метров.
Токарный станок РТС317 предназначен для токарной обработки деталей диаметром до 1500 мм. Станок является проектом модернизации оригинального проекта тяжёлого токарно-винторезного станка РТ317 и имеет больший максимальный диаметр обработки над станиной и суппортом.
Высокая мощность привода и жёсткость станка, широкий диапазон частоты вращения шпинделя и подач позволяют полностью использовать возможности быстрорежущего и твёрдосплавного инструментов при. обработке как черных, так и цветных металлов.
Привод подач суппорта от регулируемого электродвигателя, который установлен на фартуке и позволяет бесступенчато изменять величину подач суппорта при помощи контролера, установленного в шкафу.
Станок РТС317 может быть изготовлен только для токарной обработки, так и в токарно-винторезном исполнении с коробкой подач, ходовым винтом и валом.
Краткие технические характеристики:
• наибольшая длина обрабатываемой заготовки — до 6000 мм;
• диаметр устанавливаемой детали над станиной — до 1900 мм;
• диаметр обработки над суппортом — до 1500 мм;
• мощность главного привода — 37,45 кВт;
• масса станка с оборудованием — более 20 тонн.
Комплектация РТС317Ф1-6:
• конусная линейка для точения длинных конусов;
• роликовый неподвижный токарный люнет ⌀100-500 мм;
• роликовый неподвижный токарный люнет ⌀70-380 мм;
• подвижный люнет ⌀70-250.
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