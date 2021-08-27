В регионах открыты новые спортивные объекты 15 часть ( 2021 г.)
Калужская область
г. Калуга
27 августа, состоялось открытие Дворца спорта. Спортивный комплекс, с двумя подземными парковками, включает в себя три функциональные зоны: ледовую арену с трибунами на 3000 мест; водный комплекс с 50-метровым бассейном и бассейном для прыжков в воду, универсальным спортивным залом для волейбола и баскетбола; корпус временного размещения спортсменов с кафе и конференц-залом. Праздник в честь открытия развернулся на территории рядом с дворцом. Несмотря на капризную погоду, калужане собрались на танцевальную зарядку.
Центр ГТО подготовил для все желающих интерактивные спортивные площадки. Их сразу же облюбовала молодежь. Также каждый мог на месте сдать нормы ГТО и получить свой значок.
Аделина Сотникова представила зрителям свою шоу-программу. Также на льду выступили и юные калужские фигуристки. На ледовой арене встретились сборная команда Калужской области и команда «Легенды хоккея» — московского ветеранского хоккейного клуба.
https://www.kal...v.ru/news/6633/
https://www.kal...rta-tsentralnyy
Ульяновская область
г.Ульяновск
Физкультурно-оздоровительный комплекс с искусственным льдом «Аксель Арена» открылся в Железнодорожном районе Ульяновска 19 августа. Объект возведен в рамках государственно-частного партнерства за счет средств инвестора.
В основном блоке располагается ледовая площадка (60×26 м) с трибунами на 256 человек и зрительные места для инвалидов. Во вспомогательных двухэтажных блоках: вестибюльная группа, тренажерный зал, раздевалки, медицинский блок, прокат коньков, предприятия питания.
https://ulgov.r...21.08.20/60209/
Современный спорткомплекс открыли в приморском Спасске-Дальнем по нацпроекту © primorsky.ru
Приморский край
г. Спасск-Дальний
13 августа, в Спасске-Дальнем состоялось торжественное открытие физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа. Современный спортивный объект появился благодаря реализации проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».
https://www.pri...ru/news/241332/
© opt-281576.ssl.1c-bitrix-cdn.ru
Курганская область
г. Заозерск
Тренажеры, турники, беговые дорожки, футбольное поле и спортивные площадки — всё это можно увидеть на территории школы № 5 в Заозёрном. Здесь построен и оборудован физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа.
https://www.kur...ws/923/1130156/
Фотография © sun9-54.userapi.com
Саратовская область
г. Балаково
Очередной ФОК открытого типа распахнул свои двери в Балакове.
Фотография © sun9-87.userapi.com
Фотография © sun9-86.userapi.com
Читайте также...
- Новые спортивные объекты открыты в Курганской области
- В регионах открыты новые спортивные объекты 5 часть ( 2021 г.)
- Новые фельдшерско-акушерские пункты построены в регионах России: обзор