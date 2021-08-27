В регионах открыты новые спортивные объекты 15 часть ( 2021 г.)

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Калужская область

г. Калуга

27 августа, состоялось открытие Дворца спорта. Спортивный комплекс, с двумя подземными парковками, включает в себя три функциональные зоны: ледовую арену с трибунами на 3000 мест; водный комплекс с 50-метровым бассейном и бассейном для прыжков в воду, универсальным спортивным залом для волейбола и баскетбола; корпус временного размещения спортсменов с кафе и конференц-залом. Праздник в честь открытия развернулся на территории рядом с дворцом. Несмотря на капризную погоду, калужане собрались на танцевальную зарядку.

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Центр ГТО подготовил для все желающих интерактивные спортивные площадки. Их сразу же облюбовала молодежь. Также каждый мог на месте сдать нормы ГТО и получить свой значок.

© kaluga-poisk.ru

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© kaluga-gov.ru

© kaluga-poisk.ru

Аделина Сотникова представила зрителям свою шоу-программу. Также на льду выступили и юные калужские фигуристки. На ледовой арене встретились сборная команда Калужской области и команда «Легенды хоккея» — московского ветеранского хоккейного клуба.

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Ульяновская область

г.Ульяновск

© ulgov.ru

Физкультурно-оздоровительный комплекс с искусственным льдом «Аксель Арена» открылся в Железнодорожном районе Ульяновска 19 августа. Объект возведен в рамках государственно-частного партнерства за счет средств инвестора.

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В основном блоке располагается ледовая площадка (60×26 м) с трибунами на 256 человек и зрительные места для инвалидов. Во вспомогательных двухэтажных блоках: вестибюльная группа, тренажерный зал, раздевалки, медицинский блок, прокат коньков, предприятия питания.

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Современный спорткомплекс открыли в приморском Спасске-Дальнем по нацпроекту © primorsky.ru

Приморский край

г. Спасск-Дальний

13 августа, в Спасске-Дальнем состоялось торжественное открытие физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа. Современный спортивный объект появился благодаря реализации проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

https://www.pri...ru/news/241332/

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Курганская область

г. Заозерск

Тренажеры, турники, беговые дорожки, футбольное поле и спортивные площадки — всё это можно увидеть на территории школы № 5 в Заозёрном. Здесь построен и оборудован физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа.

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https://www.kur...ws/923/1130156/

Фотография © sun9-54.userapi.com

Саратовская область

г. Балаково

Очередной ФОК открытого типа распахнул свои двери в Балакове.

Фотография © sun9-87.userapi.com

Фотография © sun9-86.userapi.com

https://www.sut...e=news&id=96744