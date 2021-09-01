Новые школы

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Новый физико-математический лицей имени академика В.Г. Кадышевского открылся в Дубне

В Дубне открылся первый в наукограде физико-математический лицей, рассчитанный на 350 учеников, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе администрации муниципалитета.

В здании завершена масштабная реконструкция, длившаяся два года. Все классы и помещения отремонтированы и укомплектованы самым современным лабораторным и мультимедийным оборудованием, мебелью и учебными пособиями. Сформирован преподавательский состав из отличных специалистов.

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В профильных классах обучение будет вестись по трем специализациям: физико-математическая, информационно-технологическая и биолого-химическая. Независимо от направления у всех будет серьезный иностранный язык. Больше, чем по учебному плану общеобразовательной школы — по пять часов в неделю и более.

Отличительной особенностью нового лицея станут практические занятия — школьники смогут пользоваться уникальными лабораториями ОИЯИ-Объединённого института ядерных исследований.

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Учиться лицеисты будут полный день, до 16:20. Это 9 уроков, один из которых посвящен самоподготовке. Предполагается шестидневная неделя, но учебных дней в ней пять. Субботу же посвятят экскурсиям, поездкам, встречам с интересными людьми, работе над исследовательскими проектами, а также всевозможным спортивным и культурным мероприятиям.

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В Красноярске открылся физико-математический интернат при СФУ

На базе СФУ открылась физико-математическая школа-интернат — сегодня там прошла первая линейка.

Учить детей будут педагоги СФУ. Обучение в школе бесплатное, лучшим ученикам будут платить стипендию.

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https://prmira.ru/news/v-krasnoyarske-otkrylsya-fiziko-matematicheskij-internat-pri-sfu/

Первый региональный центр опережающей профподготовки открыли в Тульской области

Центр создан как площадка для взаимодействия между учебными заведениями региона, работодателями и их ассоциациями

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ТУЛА, 1 сентября. /ТАСС/. Центр опережающей профессиональной подготовки, где можно пройти ускоренное обучение, повышение квалификации по востребованным на рынке труда профессиям, открыли в среду в Туле на базе машиностроительного колледжа им. Никиты Демидова. Он стал первой такой площадкой в регионе, до конца 2021 года в центре обучат более 4 тыс. человек, сообщила пресс-служба правительства Тульской области.

Разработана цифровая платформа, все желающие смогут записаться на программы по профориентации, пройти краткосрочные курсы опережающей профподготовки. «Центр позволит объединить систему образования региона и промышленный потенциал предприятий, применить передовые технологии профессионального образования», — приводит пресс-служба слова министра образования Тульской области.

Также на базе центра будут вести работу по профориентации с учениками школ региона, знакомить их с востребованными на рынке труда профессиями. Центры опережающей профессиональной подготовки создаются в регионах по поручению президента России, до 2024 года в стране будет создано 100 таких площадок, добавили в пресс-службе.

https://tass.ru/nacionalnye-proekty/12269399

В Кургане торжественно открыли IT-колледж

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Проект создания IT-колледжа был реализован на средства федерального и областного бюджетов, а также спонсорскую помощь промышленных предприятий и коммерческих организаций Курганской области.

IT-колледж имеет несколько кафедр — «Сетевое и системное администрирование», «Разработка мобильных приложений», «Разработка решений с использованием блокчейн технологий», «Машинное обучение и большие данные», «Разработка компьютерных игр и мультимедийных приложений».

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Учебные программы были разработаны с учётом пожеланий спонсоров, которые в дальнейшем хотят получить себе IT-специалистов высокого уровня.

http://zauralonline.ru/rubriki-novostej/obshchestvo/20204-v-kurgane-torzhestvenno-otkryli-it-kolledzh.html

В Горно-Алтайске открылась школа в микрорайоне Заимка

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Всего здесь будут обучаться 275 учеников. В здании обустроены 19 учебных кабинетов, оснащенные современной техникой и оборудованием, имеется спортивный и актовый залы, пищеблок, столовая, библиотека, кабинеты социального педагога, психолога и медработника, зона отдыха для школьников, а также игровая комната для первоклассников.

Строительство школы началось еще в 2016 году частным инвестором, в 2018 году администрация города приобрела объект незавершенного строительства. На территории школы построена котельная, завершается строительство физкультурно-спортивной зоны с футбольным полем, баскетбольной и волейбольной площадкой. Создана вся необходимая инфраструктура.

© gorno-altaisk.info

Кроме того, в прошлом году рядом со школой открыли новый детский сад, рассчитанный на 125 мест, в том числе 60 — для детей ясельного возраста.

https://www.gorno-altaisk.info/news/134180