Добавить статью
Лого Сделано у нас
Новые и модернизированные предприятия агропрома

«НК Лотос» официально запустил новый тепличный комплекс в Приморском крае

 © ic.pics.livejournal.com

2 сентября состоялось официальное открытие тепличного комплекса «НК Лотос» в Михайловском районе Приморского края. Он расположен на территории ТОР «Михайловский».

Площадь тепличного комбината составляет 12 га, из них 10 га — производственные блоки для выращивания томата, огурца и салата.

Проектная мощность комплекса составит 8 тыс. тонн овощей в год.

В дальнейшем планируется расширить производственные площади до 17 га.
Источник: https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10952458

тепличный комплекс, Дальний Восток, Приморский край, ТОР Михайловский, сельское хозяйство
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,