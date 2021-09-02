«НК Лотос» официально запустил новый тепличный комплекс в Приморском крае

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2 сентября состоялось официальное открытие тепличного комплекса «НК Лотос» в Михайловском районе Приморского края. Он расположен на территории ТОР «Михайловский».

Площадь тепличного комбината составляет 12 га, из них 10 га — производственные блоки для выращивания томата, огурца и салата.

Проектная мощность комплекса составит 8 тыс. тонн овощей в год.

В дальнейшем планируется расширить производственные площади до 17 га.