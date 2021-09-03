В Петербурге открылись 9 новых школ и 8 детсадов

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Во всех учебных заведениях есть бассейны и современное оборудование. 4 из них в Приморском районе на 1600 мест (в ней два бассейна — спортивный на 25 метров и малый, два спортзала, тренажерный и актовый залы, зал хореографии, медпункт, лаборатории, мастерские, пришкольный стадион) и в Шушарах — на 1450 мест, еще по одной в Красносельском, Московском, Выборгском, Калининском и Петроградском районах. Кроме обычных кабинетов, есть кабинеты 3D-моделирования.

В Шушарах в День знаний открылся новый крупнейший детский сад на 415 мест. Здесь бассейн, физкультурный зал, два музыкальных зала, медицинский блок, 18 игровых и спортивных площадок с искусственным покрытием, а также детская метеостанция. Помимо обычных групп, в детском саду будут группы для ребят с дефектами речи и задержкой развития.

В Красногвардейском районе Петербурга открыты три новых детских сада в микрорайонах, где идет активное жилищное строительство.

Детский сад на 190 мест расположен на Пейзажной улице. Детский сад на 160 мест построен на Пискаревском проспекте. Детский сад на 140 мест открыт на улице Лагоды. Помещения сделаны удобными для маломобильных групп населения.

В Адмиралтейском районе открылись два новых детских сада на 140 и 80 малышей. Застройщик построил и безвозмездно передал детские сады городу.

Во Всеволожском районе Ленинградской области открыты два новых детских сада.

Детский сад в Буграх рассчитан на 80 малышей. В Мурино во встроенном помещении многоэтажного дома начал работать детский сад на 100 мест.

В этом году в петербургских школах будет 2100 первых классов, в которых будут учиться более 64 тысяч первоклассников. Всего 1 сентября в школы и колледжи пришли 979 тысяч учеников.