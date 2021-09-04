Новые школы открываются в регионах часть 13 (2021г.)

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Республика Хакасия

г. Абакан

В День знаний, в Абакане открылась школа № 31, Школа построена по уникальному проекту лицейского типа. В ней будет учиться 1006 учеников. Эта школа — мини-городок. Здесь уникальное оборудование, которого больше нет ни в одной школе Абакана, лучшее оснащение учебных кабинетов, спортивные залы и уличный стадион, танцевальный зал и студия для художников, музыкальные инструменты для создания собственного ансамбля и специальные станки для прикладного творчества.

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Открытие школы в Чапаево © cloud.pulse19.ru

д. Чапаево Усть-Абаканского района Хакасии

В Хакасии для школьников д. Чапаево этот учебный год начался с события, которого в нашем районе не было в течение 20 лет. Здесь открылась новая современная школа, построенная по национальному проекту «Образование».

465 учащихся, педагогический коллектив и родители ждали этого события с особым трепетом и волнением, ведь условиям, созданным в новом образовательном учреждении, может позавидовать и любая городская школа. Более 20 оборудованных учебных кабинетов, превосходный актовый и спортивный залы, отличная столовая, лифт, открытая спортивная площадка, укомплектованная всем необходимым спортивным оборудованием.

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Школа в Целинном. Фото Анастасии Полянской © cloud.pulse19.ru

с. Целлиное Хакасии

Новая школа на улице Ленина, 10. Общая площадь — почти 6 тысяч кв. м. Строительство стало возможным благодаря нацпроекту «Образование». Первых учеников школа примет 1 сентября. Новое образовательное учреждение оснащено системой видеонаблюдения и пожарной безопасности, а чтобы войти в здание, нужно будет нажать на дверь специальным чипом, который будет выдан учителям и ученикам. Из новшеств — уникальный класс химии, где к каждому столу проведены розетки и вода для проведения химических опытов. Стулья соответствуют новым САНПИНам, позволяют регулировать высоту под рост учащегося.

© cloud.pulse19.ru

В здании оборудован актовый зал для проведения линеек, школьных концертов и других творческих мероприятий. Новая школа рассчитана на 250 учеников.

© gazeta19.ru

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© gazeta19.ru

© gazeta19.ru

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© gazeta19.ru

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Республика Тува

г. Кызыл

Новая школа названа именем первого министра просвещения ТРН Лопсан-Кендена Лопсановича Ооржака. Она рассчитана на 825 учеников — это 33 класса по 25 учеников и около 100 рабочих мест. Для жителей дачного общества — это большое долгожданное событие.

https://kizil.b...izila/97125132/

В Назрани открыли сразу две школы на 1440 мест © ingushetia.ru

Республика Ингушетия

г. Назрань

В бывшей столице Ингушетии городе Назрани открыли сразу два общеобразовательных учреждения по 720 мест, реализованного в рамках национального проекта «Образование». Проектная стоимость двух объектов составила более 1 млрд рублей.

© ingushetia.ru

Важно отметить, что их ввод в эксплуатацию разгрузил сразу несколько назрановских школ. Особенно это касается средней школы № 5, в которой детей учились в два раза больше, чем предусматривается нормативом, а также СОШ № 10 и № 17, которые теперь перейдут на односменный режим занятий. Таким образом, удалось ликвидировать одну из «болевых точек» в системе среднего образования Назрани.

© ingushetia.ru

Строения возведены по типовому проекту. В каждом обеспечена комфортная среда для организации образовательного и воспитательного процесса — есть спортзал, медкабинет, оснащённая оборудованием столовая и пищеблок, актовый зал, современная библиотека.

© ingushetia.ru

В кабинетах технологии, в соответствии с современными требованиями, оборудованы мастерские и помещения для организации кружков дополнительного образования.

© ingushetia.ru

На пришкольных территориях продумана и современная спортивная зона: футбольное поле, баскетбольная и волейбольная площадки, круговая беговая дорожка. Особые условия созданы для маломобильных школьников: пандусы, пассажирские лифты, специализированное оснащение в санузлах.

© ingushetia.ru

© ingushetia.ru

© ingushetia.ru

https://ingushe...ly_na_720_mest/

https://ingushe...=532#gallery-19 (фото)