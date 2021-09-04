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38 Мегастроек Иркутской области

В этом фильме мы объехали всю Иркутскую область от Иркутска до Усть-Кута. Побывали на всех самых крупных стройках региона, общий объём инвестиций в которые составил более 1 триллиона рублей.

©Видео с youtube.com
Источник: https://www.youtube.com/UnexploredRussia

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  • Нет аватара termometrix
    04.09.2110:15:37

    Побывали на всех самых крупных стройках региона, общий объём инвестиций в которые составил более 1 триллиона рублей.

    Спасибо!    

    #1238989
  • lapshin-89 lapshin-89
    04.09.2110:30:44

    И ведь так по всей стране!

    #1238990
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