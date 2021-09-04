38 Мегастроек Иркутской области
В этом фильме мы объехали всю Иркутскую область от Иркутска до Усть-Кута. Побывали на всех самых крупных стройках региона, общий объём инвестиций в которые составил более 1 триллиона рублей.
©Видео с youtube.com
Источник: https://www.youtube.com/UnexploredRussia
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