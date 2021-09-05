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Судостроение и судоходство

На ССК «Звезда» начато строительство двух научно-исследовательских судов

 © ic.pics.livejournal.com

В рамках Года науки и технологий, 4 сентября 2021 года, на ООО «Судостроительный комплекс «Звезда» (ССК «Звезда», город Большой Камень, Приморский край) состоялась церемония первой резки стали, ознаменовавшая начало строительства двух научно-исследовательских судов (НИС) неограниченного района плавания проекта 123, получивших названия в честь известных учёных «Виктор Ильичёв» и «Александр Лисицын».

 © minobrnauki.gov.ru

Два научно-исследовательских суда, строящиеся в рамках нацпроекта «Наука и университеты», предназначены для океанологических исследований в любой точке Мирового океана. Передовое оборудование лабораторий позволит выполнять гидрофизические, биологические, химические, метеорологические, геологические, геофизические и другие виды исследований независимо от погодных условий. С помощью установленного непосредственно на НИС оборудования учёные смогут отбирать пробы на самых больших глубинах.

 © ic.pics.livejournal.com

Суда смогут самостоятельно преодолевать льды толщиной до 0,8 метров и находиться в автономном плавании до 50 суток, совершать переходы дальностью более 7500 миль и развивать максимальную скорость не менее 15 узлов. На судах предусмотрены вертолётные площадки. Всё это позволит эксплуатировать НИС в арктических условиях.

 © ic.pics.livejournal.com

Особое внимание при проектировании новых НИСов уделили вопросам защиты окружающей среды. Предусмотрены меры, предотвращающие загрязнение океана нефтепродуктами, сточными и хозяйственно-бытовыми водами, а за счёт использования системы очистки на основе селективных каталитических реакторов будет сокращено содержание оксидов азота в выхлопных газах.

Конструкторскую документацию новых судов разработало ЦКБ «Лазурит», а строительство ведёт судоверфь «Звезда» на Дальнем Востоке. Всего на новые НИС выделено 28,4 млрд рублей. Суда спустят на воду в 2024 году.

Источник: https://minobrnauki.gov.ru/press-center/news/?ELEMENT_ID=39516

Приморский край, CCК "Звезда", судостроение
  • Clausson Clausson
    05.09.2112:15:01

    Один вопрос — почему «Звезда»? 8130 тонн водоизмещения могут построить не только там. Я собственно о том, рационально ли использовать Звезду для таких не очень больших проектов?

    А вообще, отлично что мы дожили до возрождения научного флота. Браво!

    Отредактировано: Clausson~12:16 05.09.21
    #1239025
  • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
    05.09.2112:57:20

    Заключено соглашение о строительстве Приморского металлургического завода

    На полях Восточного экономического форума состоялось подписание инвестиционного соглашения о строительстве металлургического завода на территории опережающего развития «Большой Камень». Подписание прошло в присутствии вице-премьера — полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева, сообщили Sudostroenie.info 3 сентября в пресс-службе фонда «Росконгресс».

    Подписи под документом поставили представители Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики и компании «Приморский металлургический завод». Соглашение предусматривает строительство завода по ежегодному выпуску 1,5 млн тонн широкоформатного толстолистового проката и 250 тыс. тонн труб большого диаметра. Предполагается, что основным потребителем листового проката станет верфь крупнотоннажного судостроения «Звезда», которая так же является резидентом ТОР «Большой Камень».

    #1239027
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