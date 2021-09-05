На ССК «Звезда» начато строительство двух научно-исследовательских судов

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В рамках Года науки и технологий, 4 сентября 2021 года, на ООО «Судостроительный комплекс «Звезда» (ССК «Звезда», город Большой Камень, Приморский край) состоялась церемония первой резки стали, ознаменовавшая начало строительства двух научно-исследовательских судов (НИС) неограниченного района плавания проекта 123, получивших названия в честь известных учёных «Виктор Ильичёв» и «Александр Лисицын».

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Два научно-исследовательских суда, строящиеся в рамках нацпроекта «Наука и университеты», предназначены для океанологических исследований в любой точке Мирового океана. Передовое оборудование лабораторий позволит выполнять гидрофизические, биологические, химические, метеорологические, геологические, геофизические и другие виды исследований независимо от погодных условий. С помощью установленного непосредственно на НИС оборудования учёные смогут отбирать пробы на самых больших глубинах.

© ic.pics.livejournal.com

Суда смогут самостоятельно преодолевать льды толщиной до 0,8 метров и находиться в автономном плавании до 50 суток, совершать переходы дальностью более 7500 миль и развивать максимальную скорость не менее 15 узлов. На судах предусмотрены вертолётные площадки. Всё это позволит эксплуатировать НИС в арктических условиях.

© ic.pics.livejournal.com

Особое внимание при проектировании новых НИСов уделили вопросам защиты окружающей среды. Предусмотрены меры, предотвращающие загрязнение океана нефтепродуктами, сточными и хозяйственно-бытовыми водами, а за счёт использования системы очистки на основе селективных каталитических реакторов будет сокращено содержание оксидов азота в выхлопных газах.

Конструкторскую документацию новых судов разработало ЦКБ «Лазурит», а строительство ведёт судоверфь «Звезда» на Дальнем Востоке. Всего на новые НИС выделено 28,4 млрд рублей. Суда спустят на воду в 2024 году.