На Прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь» началось строительство грузопассажирского парома
На ПСЗ «Янтарь» начался стапельный этап строительства грузопассажирского парома для маршрута «Балтийск — Балтийская коса — Балтийск». Работы по контракту выполняет ООО «Ушаковские верфи», проект реализуется участниками Кластера судостроения и судоремонта Калининградской области.
Завод «Янтарь» выступает локомотивом судостроительного кластера, объединяя вокруг себя остальных его участников. Совместная деятельность в рамках этого значимого для региона проекта направлена на развитие кластерной кооперации. В частности, «Янтарь» предоставляет «Ушаковским верфям» сборочную площадку (стапель, оснастка, энергоресурсы) и производственные мощности для выполнения работ по формированию корпуса судна.
Участниками проекта также являются КГТУ, СП «ЭРА», ООО «Прожектор». Поддержку кластеру оказывает Фонд «Центр поддержки предпринимательства Калининградской области». Объединение производственных ресурсов в рамках сотрудничества судостроительных предприятий региона позволит построить судно в оптимальные сроки — до 2-го квартала 2022 года.
Как заявил на церемонии генеральный директор «Янтаря» Илья Самарин, «в рамках программы строительства гражданского флота мы придаем особое значение развитию кооперации с компаниями судостроительного кластера».
Работу в рамках кластерной кооперации планируется продолжать. В настоящее время завод «Янтарь» разрабатывает проект многофункционального служебного судна под шифром «Добрыня». Предполагается, что в судах такого типа есть потребность у аварийно-спасательных служб и Министерства обороны. К совместной конструкторской и производственной работе над проектом приглашены предприятия и организации, входящие в Кластер судостроения и судоремонта Калининградской области.
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07.09.2118:57:14