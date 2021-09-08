В Саратове открыли технопарк на четыре тысячи рабочих мест

© www.saratov.kp.ru

7 сентября в Саратове состоялось открытие технопарка Almaz-Digital. Благодаря реализации этого крупного проекта в сфере высоких технологий в регионе появится 4 тысячи новых рабочих мест.

Технопарк открылся на базе ЦНИИИА. Там планируют развивать направления аэромобильности, космоса и зеленых технологий.

© www.saratov.kp.ru

«Мы вырастили ЭР-Телеком Холдинг из небольшой региональной компании, и пройдя этот путь, хорошо понимаем, какая инфраструктура и какая среда нужна для того, чтобы обеспечить стартапам ускоренный рост. — прокомментировал на открытие нового технопарка Андрей Кузяев, президент ЭР-Телеком Холдинг — C правительством Саратовской области у нас сложились отличные рабочие отношения, нас пригласили принять участие в создании ещё одного технопарка вместе с Ростехом и Почтой России. Мы проанализировали ситуацию и увидели возможность организации целой сети технопарков по всей стране: в Мурманске, Омске, Санкт-Петербурге, Челябинске, Красноярске, Томске и других городах. Наша цель — в сотрудничестве с Ростехом, Минпромторгом России и другими партнерами запустить технопарки общей площадью до 500 тысяч квадратных метров, где будет создано до 50 тысяч высокотехнологичных рабочих мест, где будет формироваться особая среда технологического предпринимательства».

Опыт ЭР-Телеком Холдинг по созданию инфраструктуры для развития высокотехнологичного сектора экономики признан положительным. За три года с момента создания технопарк Morion Digital вошел в число технопарков России с наивысшим уровнем эффективности функционирования — свыше 110%. Внедрение передовых методик Morion Digital с учетом всех особенностей технологической, инновационной и образовательной среды Саратовский области имеет все шансы на успех.

Формирование инновационной экосистемы Саратова вокруг Almaz Digital начинается сразу же с момента открытия технопарка. 8 сентября 2021 состоится Форум «Цифровая трансформация регионов», соорганизатором которого выступит Morion Digital. В рамках форума участникам будет представлена выставочная экспозиция «Инновационный потенциал Саратовской области», технологии и разработки ГК «Ростех», АО «ЭР-Телеком Холдинг», инновационное пространство АО «Почты России». Эксперты из региональных и федеральных технологических компаний, государственных корпораций и правительства Саратовской области обсудят механизмы для создания благоприятных условий для развития отрасли информационных технологий, ключевые решения и инструменты для технологической платформы цифровизации региона.

https://www.new..._medium=desktop