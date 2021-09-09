В регионах открыты новые спортивные объекты 16 часть ( 2021 г.)

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ХМАО-Югра

г. Когалым

Новый теннисный центр в Когалыме отвечает всем стандартам качества и безопасности. Объект сможет принимать соревнования различных уровней. Его площадь — 6373 м2, пропускная способность — 72 человек в час. В нем размещено четыре теннисных корта, площадь каждого составляет около 650 квадратных метров.

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https://www.csp...voi-dveri-dlya/ ( открытие, фото)

©Видео с youtube.com

ХМАО-Югра

г. Ханты-Мансийск

Универсальный спортивный комплекс

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универсальный спортивный комплекс, открывший свои двери в Ханты-Мансийске, имеет общую площадь практически 13 тысяч квадратных метров. Он предназначен для занятий волейболом, баскетболом, мини-футболом. Его пропускная способность превышает 240 человек в час. Площадка полностью подготовлена для принятия окружных, всероссийских, международных состязаний. Здесь размещено шесть универсальных спортивных площадок размерами 42×24 метра.

Планируется, что в 2022 году объект примет соревнования Всемирной шахматной Олимпиады.

https://www.csp...voi-dveri-dlya/ ( открытие, фото)

https://ugra-tv..._medium=desktop

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Физкультурно-оздоровительный комплекс в Ярославском районе открыт в рамках международного спортфорума © yarregion.ru

Ярославская область

пос. Красные Ткачи

8 сентября в поселке Красные Ткачи открылся новый физкультурно-оздоровительный комплекс. Торжественная церемония была организована в режиме телемоста и прошла в рамках IX международного спортивного форума «Россия — спортивная держава».

Физкультурно-оздоровительный комплекс в Ярославском районе открыт в рамках международного спортфорума © yarregion.ru

Новый ФОК в поселке Красные Ткачи построен в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Физкультурно-оздоровительный комплекс в Ярославском районе открыт в рамках международного спортфорума © yarregion.ru

Общая площадь здания — около 1800 квадратных метров. Оно включает универсальный спортивный зал, тренажерный центр, комфортные раздевалки с душевыми, медицинский кабинет, тренерскую комнату, а также несколько административных помещений. В зале установят тренировочные столы, шведскую стенку, ворота. На прилегающей территории предусмотрена автомобильная стоянка для персонала и посетителей, а также площадка для отдыха.

Физкультурно-оздоровительный комплекс в Ярославском районе открыт в рамках международного спортфорума © yarregion.ru

Физкультурно-оздоровительный комплекс в Ярославском районе открыт в рамках международного спортфорума © yarregion.ru

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© krskstate.ru

Красноярский край

В селе Сухобузимском появился физкультурно-оздоровительный комплекс «Сокол».

Площадь ФОК «Сокол» почти 3 тысячи кв. метров. В здании оборудованы зал для соревнований и тренировок по баскетболу, гандболу, волейболу, мини-футболу, теннису и регби, а также залы для гимнастики и борьбы, тренажерный зал, теннисный холл. На строительство ФОКа за полтора года направили 246 млн рублей из краевого бюджета.

© krskstate.ru

Новый сухобузимский спорткомплекс позволит в разы увеличить количество воспитанников в секциях по волейболу, футболу, карате, вольной борьбе, и впервые открыть в селе отделение по художественной гимнастике.

© krskstate.ru

https://krasnoy...kraya/97337671/ (открытие, фото)

© kchr.ru

Республика Карачаево-Черкесия

аул. Адыге-Хабль

Новый ФОК «Сосруко» получил имя легендарного богатыря нартского эпоса, ставшего символом физической силы и крепости духа. Это современное двухэтажное здание площадью порядка 1500 кв. метров с универсальным залом для игровых видов спорта: волейбола, баскетбола, гандбола; с залом для занятий единоборствами: борьбой, самбо и дзюдо и зоной для силовой подготовки.

© kchr.ru

В комплексе также предусмотрены душевые, раздевалки, инвентарная, тренерская, медицинский кабинет, административные помещения. Строительство спортивного объекта велось на территории парка аула в рамках реализации федерального проекта «Спорт — норма жизни». Благодаря новому физкультурно-оздоровительному комплексу в Адыге-Хабле появятся новые секции по самым разным видам спорта.

© kchr.ru

© kchr.ru

https://www.kch...detailed/71456/

https://www.ria...remennogo-foka/

В городе Шиханы был открыт ФОК «Атлант» © volskweek.ru

Саратовская область

г.Шиханы

В Шиханах появился современный спортивно — оздоровительный комплекс. На одной площадке располагаются спортивный, тренажерный, хореографический залы и бассейн. Кроме того, оборудован зал для занятий единоборствами. Пропускная способность объекта 148 человек в час.

© minmolodsport.saratov.gov.ru

В «Атланте» будут проходить занятия и соревнования по игровым видам спорта, единоборствам и водным видам спорта. Тренировочный процесс будут осуществлять 10 инструкторов по спорту. Кроме того, на объекте будут проходить занятия для обучающихся школ из близлежащих районов области.

© minmolodsport.saratov.gov.ru

© minmolodsport.saratov.gov.ru

http://minmolod...kompleks-atlant

http://www.vols...e=news&id=18480

Новый бассейн в Тольяттинском госуниверситете в преддверии Дня знаний открыли Дмитрий Азаров и Петр Кучеренко | CityTraffic © citytraffic.ru

Самарская область

г.Тольятти

31 августа состоялось официальное открытие бассейна, построенного специально для Тольяттинского государственного университета (ТГУ).

Новый крытый бассейн с восемью плавательными дорожками, расположившийся недалеко от центрального кампуса ТГУ, представляет собой полноценный физкультурно-оздоровительный комплекс. В нем есть трибуны, тренажерный зал, раздевалки, душевые, а также кабинет медсестры и две тренерские комнаты. Одновременно в бассейне могут находиться 64 человека.

5614-(2).jpg © minobrnauki.gov.ru

В спортивном комплексе можно будет заниматься плаванием и аквааэробикой, а также фитнесом, оздоровительной гимнастикой и силовыми упражнениями.

https://citytra...