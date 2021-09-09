В регионах открыты новые спортивные объекты 16 часть ( 2021 г.)
undefined © opt-1645516.ssl.1c-bitrix-cdn.ru
ХМАО-Югра
г. Когалым
Новый теннисный центр в Когалыме отвечает всем стандартам качества и безопасности. Объект сможет принимать соревнования различных уровней. Его площадь — 6373 м2, пропускная способность — 72 человек в час. В нем размещено четыре теннисных корта, площадь каждого составляет около 650 квадратных метров.
undefined © opt-1645516.ssl.1c-bitrix-cdn.ru
https://www.csp...voi-dveri-dlya/ ( открытие, фото)
©Видео с youtube.com
ХМАО-Югра
г. Ханты-Мансийск
Универсальный спортивный комплекс
undefined © opt-1645516.ssl.1c-bitrix-cdn.ru
универсальный спортивный комплекс, открывший свои двери в Ханты-Мансийске, имеет общую площадь практически 13 тысяч квадратных метров. Он предназначен для занятий волейболом, баскетболом, мини-футболом. Его пропускная способность превышает 240 человек в час. Площадка полностью подготовлена для принятия окружных, всероссийских, международных состязаний. Здесь размещено шесть универсальных спортивных площадок размерами 42×24 метра.
Планируется, что в 2022 году объект примет соревнования Всемирной шахматной Олимпиады.
https://www.csp...voi-dveri-dlya/ ( открытие, фото)
https://ugra-tv..._medium=desktop
https://admhmao...portkompleks-v/ ( открытие по видеосвязи)
Физкультурно-оздоровительный комплекс в Ярославском районе открыт в рамках международного спортфорума © yarregion.ru
Ярославская область
пос. Красные Ткачи
8 сентября в поселке Красные Ткачи открылся новый физкультурно-оздоровительный комплекс. Торжественная церемония была организована в режиме телемоста и прошла в рамках IX международного спортивного форума «Россия — спортивная держава».
Физкультурно-оздоровительный комплекс в Ярославском районе открыт в рамках международного спортфорума © yarregion.ru
Новый ФОК в поселке Красные Ткачи построен в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».
Физкультурно-оздоровительный комплекс в Ярославском районе открыт в рамках международного спортфорума © yarregion.ru
Общая площадь здания — около 1800 квадратных метров. Оно включает универсальный спортивный зал, тренажерный центр, комфортные раздевалки с душевыми, медицинский кабинет, тренерскую комнату, а также несколько административных помещений. В зале установят тренировочные столы, шведскую стенку, ворота. На прилегающей территории предусмотрена автомобильная стоянка для персонала и посетителей, а также площадка для отдыха.
Физкультурно-оздоровительный комплекс в Ярославском районе открыт в рамках международного спортфорума © yarregion.ru
Физкультурно-оздоровительный комплекс в Ярославском районе открыт в рамках международного спортфорума © yarregion.ru
https://www.yar...px?NewsId=22432
Красноярский край
В селе Сухобузимском появился физкультурно-оздоровительный комплекс «Сокол».
Площадь ФОК «Сокол» почти 3 тысячи кв. метров. В здании оборудованы зал для соревнований и тренировок по баскетболу, гандболу, волейболу, мини-футболу, теннису и регби, а также залы для гимнастики и борьбы, тренажерный зал, теннисный холл. На строительство ФОКа за полтора года направили 246 млн рублей из краевого бюджета.
Новый сухобузимский спорткомплекс позволит в разы увеличить количество воспитанников в секциях по волейболу, футболу, карате, вольной борьбе, и впервые открыть в селе отделение по художественной гимнастике.
https://krasnoy...kraya/97337671/ (открытие, фото)
Республика Карачаево-Черкесия
аул. Адыге-Хабль
Новый ФОК «Сосруко» получил имя легендарного богатыря нартского эпоса, ставшего символом физической силы и крепости духа. Это современное двухэтажное здание площадью порядка 1500 кв. метров с универсальным залом для игровых видов спорта: волейбола, баскетбола, гандбола; с залом для занятий единоборствами: борьбой, самбо и дзюдо и зоной для силовой подготовки.
В комплексе также предусмотрены душевые, раздевалки, инвентарная, тренерская, медицинский кабинет, административные помещения. Строительство спортивного объекта велось на территории парка аула в рамках реализации федерального проекта «Спорт — норма жизни». Благодаря новому физкультурно-оздоровительному комплексу в Адыге-Хабле появятся новые секции по самым разным видам спорта.
https://www.kch...detailed/71456/
https://www.ria...remennogo-foka/
В городе Шиханы был открыт ФОК «Атлант» © volskweek.ru
Саратовская область
г.Шиханы
В Шиханах появился современный спортивно — оздоровительный комплекс. На одной площадке располагаются спортивный, тренажерный, хореографический залы и бассейн. Кроме того, оборудован зал для занятий единоборствами. Пропускная способность объекта 148 человек в час.
© minmolodsport.saratov.gov.ru
В «Атланте» будут проходить занятия и соревнования по игровым видам спорта, единоборствам и водным видам спорта. Тренировочный процесс будут осуществлять 10 инструкторов по спорту. Кроме того, на объекте будут проходить занятия для обучающихся школ из близлежащих районов области.
© minmolodsport.saratov.gov.ru
© minmolodsport.saratov.gov.ru
http://minmolod...kompleks-atlant
http://www.vols...e=news&id=18480
Новый бассейн в Тольяттинском госуниверситете в преддверии Дня знаний открыли Дмитрий Азаров и Петр Кучеренко | CityTraffic © citytraffic.ru
Самарская область
г.Тольятти
31 августа состоялось официальное открытие бассейна, построенного специально для Тольяттинского государственного университета (ТГУ).
Новый крытый бассейн с восемью плавательными дорожками, расположившийся недалеко от центрального кампуса ТГУ, представляет собой полноценный физкультурно-оздоровительный комплекс. В нем есть трибуны, тренажерный зал, раздевалки, душевые, а также кабинет медсестры и две тренерские комнаты. Одновременно в бассейне могут находиться 64 человека.
5614-(2).jpg © minobrnauki.gov.ru
В спортивном комплексе можно будет заниматься плаванием и аквааэробикой, а также фитнесом, оздоровительной гимнастикой и силовыми упражнениями.
Читайте также...
- Обзор новых и реконструированных учреждений культуры и музеев
- В селе Челно-Вершины Самарской области открылся новый спортивный комплекс
- В Югре открыли первый спорткомплекс, построенный благодаря нацпроекту
09.09.2118:36:05