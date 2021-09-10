Состоялся подъем флага на первом дальневосточном краболове «Охотск»

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Состоялся подъём флага на первом дальневосточном краболове «Охотск» проекта 03141. Об этом сообщает пресс-служба Восточной верфи, на которой велось строительство.

Ранее был проведён контрольный выход в море, в его рамках была окончательно подтверждена работоспособность всех систем судна и произведены все необходимые измерения.

Следует отметить, что одновременно состоялась передача заказчику — контракт на постройку был подписан между АО «Восточная верфь» и ООО «Амуррыбпром».

Длина судна — 63,27, ширина — 10,6 м. Водоизмещение составляет 1586 т, а объём перевозки живого краба — до 100 т.

Фото: Восточная верфь

Источник: https://www.ins...m.com/vverf.vl/