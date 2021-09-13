Добавить статью
Лого Сделано у нас
Транспорт и логистика

В Москву прибыл и начал обкатку первый трамвй УКВЗ модели 71-628

В Москву прибыл и начал обкатку первый предназначенный для столицы односекционный полностью-низкопольный трамвай модели 71-628 Усть-Катавского вагоностроительного завода.

 © transphoto.org

 © sun9-22.userapi.com

Контракт на поставку 90 таких трамваев в Москву в 2021—2022 годах, при посредстве группы «Синара — Транспортные машины», был заключён в начале года.

Вскоре после этого первый трамвай УКВЗ новой модели 71-628 прошёл обкатку в Челябинске. А в июле-августе первые два из 60 новых трамваев этой модели прибыли в Таганрог, и вышли на обновлённые городские рельсы.

Версия трамвая для Москвы, как можно видеть на фото, имеет отличающийся дизайн экстерьера, имеющий общие черты с внешним обликом остального рельсового транспорта столицы: поездов МЦД «Иволга», метропоездов «Москва-2000» и др.

Фото интерьера московских трамваев пока нет, но его Челябинский и Таганрогский предшественники оборудованы широкими мультимедийными экранами, системами климат-контроля, видеонаблюдения, светодиодным освещением, USB-розетками для зарядки мобильных устройств.

В предыдущие десятилетия большая часть парка московских трамваев состояла из моделей УКВЗ 71-619 разных версий, а затем и полу-низкопольных 71-623. Отрадно, что усть-катавские трамваи возвращаются в столицу.
Источник: http://skyscrapercity.com/threads/Трамваи-прочий-ЛРТ.450334/

трамваи, 71-628, Усть-Катавский вагоностроительный завод, Роскосмос
  • Нет аватара Tcheluskin
    13.09.2116:14:48

    Дизайн экстерьера оценить пока сложно. На фото, выбранных для новости, он выглядит адекватно, а на других — странновато.

     © transphoto.org

    Плюс впечатление: то ли качество фото подводит, то ли покраска или подгонка скруглённых деталей у 1-го экземпляра.

    В достоинства можно записать относительно широкий, для полностью-низкопольной компоновки, проход, благодаря тележкам с внешним расположением редукторов:

     © obzor174.ru

    Для сравнения «лабиринт» в проходе «Львёнка"

     © autoreview.ru

    И, по крайней мере в версиях для Челябинска и Таганрога, относительно невысокую цену.

    Хотя я по прежнему считаю идеальным сочетанием удобства и цены полу-низкопольные 71-623 и 71-631.

     © Фото из открытых источников

    Отредактировано: Tcheluskin~17:05 13.09.21
    #1239570
    • Нет аватара AkBa
      13.09.2120:33:35

      Пипец, извини. Вместо + попал в -. Потом пытался исправить, и натыкал ещё один -…

      #1239577
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,