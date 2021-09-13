В Москву прибыл и начал обкатку первый трамвй УКВЗ модели 71-628

В Москву прибыл и начал обкатку первый предназначенный для столицы односекционный полностью-низкопольный трамвай модели 71-628 Усть-Катавского вагоностроительного завода.

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Контракт на поставку 90 таких трамваев в Москву в 2021—2022 годах, при посредстве группы «Синара — Транспортные машины», был заключён в начале года.

Вскоре после этого первый трамвай УКВЗ новой модели 71-628 прошёл обкатку в Челябинске. А в июле-августе первые два из 60 новых трамваев этой модели прибыли в Таганрог, и вышли на обновлённые городские рельсы.

Версия трамвая для Москвы, как можно видеть на фото, имеет отличающийся дизайн экстерьера, имеющий общие черты с внешним обликом остального рельсового транспорта столицы: поездов МЦД «Иволга», метропоездов «Москва-2000» и др.

Фото интерьера московских трамваев пока нет, но его Челябинский и Таганрогский предшественники оборудованы широкими мультимедийными экранами, системами климат-контроля, видеонаблюдения, светодиодным освещением, USB-розетками для зарядки мобильных устройств.

В предыдущие десятилетия большая часть парка московских трамваев состояла из моделей УКВЗ 71-619 разных версий, а затем и полу-низкопольных 71-623. Отрадно, что усть-катавские трамваи возвращаются в столицу.