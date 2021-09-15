Ракетой-носителем «Союз-2.1б» на орбиту выведены все 34 спутника OneWeb, запущенные с Байконура

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14 сентября 2021 года, в 21:17:09 по московскому времени с пусковой установки № 6 стартовой площадки № 31 космодрома Байконур в штатном режиме выполнен пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 34 новыми космическими аппаратами спутниковой компании OneWeb. Данный старт стал уже десятым в рамках совместной программы OneWeb.

Последовательное отделение девяти групп космических аппаратов (в первой — два, в остальных — по четыре спутника) от российского разгонного блока прошло в соответствии с программой, заложенной специалистами Научно-производственного объединения имени С.А. Лавочкина (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»). Во время автономного полёта было обеспечено одиннадцать активных участков: три включения маршевой двигательной установки (последнее — с целью доставки разгонного блока на «орбиту увода») и восемь включений двигательной установки стабилизации, ориентации и обеспечения запуска, необходимых для безопасного отделения спутников.

Это 15-й орбитальный космический запуск России в 2021 году. Все — успешные.

Зарубежные заказчики компании «Главкосмос» (входит в Роскосмос) подтвердили выполнение контрактных обязательств. Все аппараты приняты на связь заказчиком. По завершении разведения и отделения космических аппаратов разгонный блок «Фрегат» будет сведён с околоземной орбиты, а несгораемые элементы затопят в ненаселённой части Тихого океана.

После выведения на орбиту число космических аппаратов британской компании увеличилось на ней до 322. Работы велись по контракту АО «Главкосмос» с компаниями Arianespace (оператор запуска) и Starsem.

Первые шесть спутников OneWeb отправились на орбиту с космодрома Куру на ракете «Союз-СТ» 28 февраля 2019 года. С Байконура 7 февраля 2020 года в космос были выведены 34 аппарата, 21 марта того же года — еще столько же. Впервые с космодрома Восточный спутники OneWeb запустили в декабре 2020 года. Были выведены 36 аппаратов. Затем запуски по программе с космодрома Восточный состоялись 25 марта, 26 апреля, 28 мая и 1 июля 2021 года, с Байконура — 22 августа 2021 года. Следующий запуск спутников OneWeb запланирован на 14 октября с космодрома Восточный.

В июле 2021 года компания сообщила, что планирует завершить развёртывание спутниковой группировки для обеспечения глобального покрытия к июню 2022 года. По данным OneWeb, группировка на низкой околоземной орбите будет состоять из 648 спутников.