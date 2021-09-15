Завершился ремонт трех корпусов Боткинской больницы в Москве

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В корпусе № 28 городской клинической больницы имени С.П. Боткина в сентябре были завершены работы по капитальному ремонту. Здание практически полностью перестроили. Теперь в нем заработает центр амбулаторной онкологической помощи для жителей Западного административного округа.

Капитальный ремонт корпуса № 28, построенного в 1951 году, начали в июне 2020 года. В здании усилили конструкции и утеплили фасад, отремонтировали крышу, заменили инженерные коммуникации, плиты перекрытия, внутренние перегородки и стяжки пола, дверные и оконные блоки. Создана безбарьерная среда для маломобильных граждан: установлена подъемная платформа, есть пандусы и поручни, обеспечена четкая логистика внутри здания.

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© mos.ru

В модернизированном пятиэтажном здании площадью 3,7 тысячи квадратных метров разместили центр амбулаторной онкологической помощи. Это позволит организовать в Боткинской больнице полный цикл диагностики и лечения профильных пациентов: медики смогут ставить диагнозы, проводить оперативное лечение, лекарственную или химиотерапию, реабилитацию и наблюдение.

В обновленном здании смогут принимать в два раза больше человек, чем ранее, а также проводить до 160 тысяч консультаций в год. Пациенты будут попадать на прием к онкологу в самые короткие сроки, без задержек и очередей.

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В соответствии с новым стандартом оказания онкологической помощи в центре обеспечат проведение широкого спектра лечебных и диагностических процедур, в том числе биопсии (исследование методом забора тканей и клеток), ультразвуковой и функциональной диагностики (УЗДГ, ЭХО-КГ, ЭКГ), дерматоскопии (исследование поражений кожи с помощью специального оборудования) и других.

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Собственная операционная с палатой пробуждения на четыре койки для выполнения биопсий и малых операций позволит значительно ускорить подтверждение или опровержение предварительного диагноза у пациентов с подозрением на онкологическое заболевание.

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Дневной стационар на 22 койки рассчитан на проведение до 25 тысяч курсов химиотерапии ежегодно. В специализированном кабинете лечения боли будут применяться эффективные малоинвазивные методики. Необходимые анализы будут проводить в суперсовременной молекулярно-биологической лаборатории, расположенной в корпусе № 33 Боткинской больницы.

© mos.ru

© mos.ru

Телемедицинские системы, установленные в центре, предназначены для проведения онкологических консилиумов для обсуждения сложных клинических случаев со специалистами других клиник.

© mos.ru

© mos.ru

На всех этажах здания для пациентов и сопровождающих есть места для комфортного ожидания в уютной и спокойной атмосфере — с удобной мебелью и дизайнерским интерьером, мягким освещением и кондиционерами, Wi-Fi и телевизором.

«Тенденция к созданию высокопотоковых центров стала всемирной. На сегодняшний день доказано, что концентрация материальных и интеллектуальных ресурсов в одном месте позволяет улучшить качество оказываемой помощи и снизить расходы», — рассказал главный внештатный специалист-онколог Департамента здравоохранения Москвы, директор Московского клинического научно-практического центра имени А.С. Логинова Игорь Хатьков.

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© mos.ru

По его словам, такие центры создают в составе больших онкопрофильных стационаров — в них за пациентом наблюдают на всех этапах, начиная с того момента, как появилось подозрение на заболевание. Это позволяет обеспечить более качественную специализированную медицинскую помощь.

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«Пациенты получают высококвалифицированную помощь в одном месте. Им никуда не надо ездить. Раньше было так: химиотерапия в одном корпусе, а врач-онколог — в другом, терапевт — в третьем. Здесь все сконцентрировано в одном месте», — рассказал главврач Московской городской онкологической больницы № 62 Дмитрий Каннер.

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Такой подход, считает Дмитрий Каннер, способен улучшить качество лечения онкологических заболеваний, поскольку для диагностики и лечения можно одновременно привлечь разных узкопрофильных специалистов. Кроме того, врач-онколог может улучшать свою квалификацию тогда, когда он видит большое количество пациентов с разными патологиями.

Отделение травматологии и пищеблок

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В хирургическом корпусе № 7, построенном в 1970 году и недавно отремонтированном, после полного переоснащения будет отделение гнойной травматологии на 30 коек со специализированной операционной и отделением реанимации на шесть коек. Это позволит увеличить количество пролеченных пациентов с 2025 до 5000 в год и количество оперированных пациентов с 1355 до 4200.

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Также в корпусе откроют стационар кратковременного пребывания на 12 коек с тремя операционными. Здесь можно будет получить полный цикл дооперационной и стационарной диагностики и лечения с последующим динамическим наблюдением. Это увеличит количество оперативных вмешательств в 2,5-3 раза — до 10 тысяч операций с использованием в 90 процентах случаев видеоэндоскопической техники. Увеличение потока пациентов в стационаре позволит освободить круглосуточные койки для пациентов в более тяжелом состоянии.

© mos.ru

© mos.ru

Еще одно здание, где проводился ремонт, — корпус № 8. Оно было построено в 1909 году. Это двухэтажное здание с подвалом. Его площадь составляет три тысячи квадратных метров.

Корпус не использовался с 2006 года. Теперь здесь разместят современный пищеблок с линией таблетированного питания, современными холодильными машинами и оборудованием для приготовления пищи на 1800 пациентов шесть раз в сутки.

© mos.ru

© mos.ru

© mos.ru

© mos.ru

© mos.ru

© mos.ru

© mos.ru

© mos.ru

© mos.ru

© mos.ru