В Самаре заложили два промерных судна проекта RDB 66.62
15 сентября на площадке Самарского судостроительного и судоремонтного завода заложили кили двух судов проекта RDB 66.62. Об этом сообщила пресс-служба подрядчика строительства ЗАО «Нефтефлот».
Суда будут построены по заказу ФКУ «Речводпуть» в рамках выполнения мероприятий Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года федерального проекта «Внутренние водные пути».
Проект выполнен Ростовским центральным проектно — конструкторским бюро «Стапель» (РЦПКБ «Стапель»).
Промерное судно для проведения гидрографических изысканий предназначено для выполнения промерных работ, полевых и изыскательских работ с размещением на борту русловой изыскательской партии и контроля состояния судового хода на внутренних водных путях и акваториях портов.
Судно также способно выполнять съемочные и промерные работы на мелководных участках с использованием автоматизированного промерно-изыскательского комплекса на базе многолучевого эхолота и мелкосидящего промерного катера, входящего в комплектацию судна.
Промерные суда будут переданы для работы в Администрации бассейнов внутренних водных путей.
В соответствии с государственным контрактом срок окончания работ — IV квартал 2023 года.
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