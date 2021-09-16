В Самаре заложили два промерных судна проекта RDB 66.62

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15 сентября на площадке Самарского судостроительного и судоремонтного завода заложили кили двух судов проекта RDB 66.62. Об этом сообщила пресс-служба подрядчика строительства ЗАО «Нефтефлот».

Суда будут построены по заказу ФКУ «Речводпуть» в рамках выполнения мероприятий Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года федерального проекта «Внутренние водные пути».

Проект выполнен Ростовским центральным проектно — конструкторским бюро «Стапель» (РЦПКБ «Стапель»).

Промерное судно для проведения гидрографических изысканий предназначено для выполнения промерных работ, полевых и изыскательских работ с размещением на борту русловой изыскательской партии и контроля состояния судового хода на внутренних водных путях и акваториях портов.

Судно также способно выполнять съемочные и промерные работы на мелководных участках с использованием автоматизированного промерно-изыскательского комплекса на базе многолучевого эхолота и мелкосидящего промерного катера, входящего в комплектацию судна.

Промерные суда будут переданы для работы в Администрации бассейнов внутренних водных путей.

В соответствии с государственным контрактом срок окончания работ — IV квартал 2023 года.

© www.nefteflot.com

© www.nefteflot.com

© www.nefteflot.com