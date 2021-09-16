В Челябинске открылся новый корпус Детской художественной школы искусств
В Челябинске открылся новый корпус Детской художественной школы искусств. Пятиэтажный офисный центр на улице 40-летия Октября был полностью отремонтирован и преобразован под стандарты образовательного учреждения.
Благодаря переезду учреждение допобразования сможет принять 1200 учеников. Это намного больше, чем до модернизации.
В новых классах места хватит для 1200 учеников, то есть учреждение сможет принять всех желающих. Раньше конкурс был очень высоким — 4 человека на место. Набор вели только на одно направление — «Живопись».
В новом помещении направлений будет больше: «Основы дизайна», «Архитектура», компьютерное композиционное моделирование, анимация, скульптура.
Для начинающих мультипликаторов оснастили студию. Они смогут создавать перекладную, пластилиновую, 2D и 3D анимацию.
В новом корпусе впервые в истории Челябинска открылась Детская художественная галерея в стиле современных европейских галерей White Hall. На открытии школы представлена персональная выставка 15-летней Вики Аксеновой. Девочка занимается живописью второй год. У нее есть ряд любимых работ.
— Мне очень нравится моя работа из графики, мне нравится работа с пионами. Я использовала смешанную технику: акварель и пастель. Получилось радужно и ярко. Ещё нравится работа «Этюд». Это моя четвёртая персональная выставка, — рассказала Вика.
Заниматься здесь смогут и дошколята. Начали работу группы «Раннее эстетическое развитие» для ребят шести-семи лет.
Для тех, кто уже окончил Художественную школу и намерен поступать по специальности, открыли класс довузовской подготовки. Там будут преподавать современные направления: скетчинг, фэшн-иллюстрации для детей и взрослых.
Автор: Мария Минина
Фото: Татьяна Тихонова
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