В Оренбургской области начал работу новый мукомольный завод и элеватор

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7 сентября в Оренбургской области открыта первая очередь нового мельничного комплекса ООО «Вента Ойл».

Его строительство было начато в декабре 2019 года. Производственный комплекс включает в себя мукомольный завод, силосные корпуса, зерносушилки, рабочее здание, устройства для погрузки-выгрузки зерна, лабораторию.

На сегодняшний день реализован первый этап проекта — строительство мукомольного завода и элеватора с мощностью хранения 18 тыс. тонн.

Объём инвестиций в строительство первой очереди оценивается в 512 млн рублей, общая стоимость строительства мукомольного комплекса — около 1 млрд рублей.

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На новом комплексе уже работают 100 человек. Еще 50-70 будут трудоустроены.

В этом году в ходе второго этапа будет произведено строительство комбикормового завода и увеличение мощности элеватора до 54 тыс. тонн. Мощность переработки зерна на новом предприятии составит 120 тонн в сутки. Выпуск готовой продукции (муки) не менее 30 тыс. тонн в год. Об этом рассказал заместитель директора по финансово-экономическим вопросам ООО «Вента Ойл» Евгений Селиванов.

Он также пояснил, что спрос на комбикорм уже есть. Соседи из Казахстана готовы покупать хоть сегодня. Что касается муки, то её охотно берут местные предприятия, особенно кондитерские, так как новейшее оборудование позволяет выпускать муку сорта «Премиум», которая используется преимущественно в кондитерском производстве. Есть договоренность о поставках с торговой сетью «Полушка» и рядом регионов, среди которых Московская область, Санкт-Петербург, Башкирия. Предприятие наладило двухкилограммовую фасовку муки и в ближайшее время планирует зайти во все торговые сети на территории Оренбуржья.

Кроме того, сейчас ведутся переговоры с КНР, Турцией, странами СНГ, которые знают о преимуществах оренбургского зерна и муки из него и готовы сотрудничать с ООО «Вента-Ойл»