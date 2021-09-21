Новые архитектурные решения

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Многофункциональный спортивный комплекс «Чкалов Арена»

Многофункциональный спортивный комплекс «Чкалов Арена» расположился на территории бывшего Тушинского аэродрома, который в последние годы превратился в активно развивающийся районов Москвы

Новая арена — один из самых крупных столичных спортивных комплексов. На площади 32 000 м2 здесь разместились ледовые арены, центр художественной гимнастики и центр фехтования.

Центр художественной гимнастики включает два гимнастических зала на четыре ковра, универсальный спортивный зал, хореографический зал и зрительские трибуны на 500 мест. Его высокие 16-метровые потолки позволяют заниматься спортсменкам высшего класса. Спорткомплекс оснащен двумя ледовыми площадками: олимпийского и североамериканского стандартов. Здесь создан центр хоккейной подготовки с уникальными специализированными зонами для проведения тренировок вне льда. Кроме того, в комплексе создан центр фехтования на 12 дорожек.

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Центр гостеприимства в парке «Кудыкина гора»

Здание-манифест в полях Липецкой области

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О необходимости поиска русской идентичности, о том, что новая архитектура должна быть не просто частью интернациональных тенденций, но вырастать из переосмысленных ценностей, присущих национальной культуре и менталитету, бюро Megabudka размышляет уже не первый год. Чтобы вывести формулу узнаваемого Нового русского стиля, в который вошло бы все богатство образов — от древнерусских храмов и до авангарда — бюро проводило целые исследования и придумывало (пока только на бумаге) целые Новые русские города. Первой реализованной постройкой нового стиля стал лаконичный, словно собранных из чистых геометрических форм, объем зданий Центра гостеприимства — вещь достаточно заметная и эффектная, чтобы стать своего рода манифестом.

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Комплекс состоит из 6-ти блоков и это не финал. На иллюстрации — возможный вариант продолжения комплекса.

Парк «Кудыкина гора» — обыгрывает тему русских древностей среди красивых ландшафтов: здесь есть и деревянная крепость и огнедышащий Змей Горыныч, так что игра в Новый русский стиль здесь актуальна как нигде.

До постройки парк уже несколько лет развивался хозяевами совместно с бюро Megabudka. Идея «переосмысленния национальной идентичности» заложена в саму стратегию развития парка: до прихода Megabudka — все строилось несколько спорадически (поэтому в парке такой замес всего со всем на грани китча). С появлением бюро ситуация должна постепенно выровняться: одним из важнейших преобразований, стала прокладка кольцевого маршрута для пешеходов вдоль границ парка.

Комплекс зданий Центра гостеприимства находится на отправной точке кругового маршрута при входе с общественной парковки. Сам комплекс ориентирует посетителей на выбор направления движения без дополнительной навигации.

Центр гостеприимства состоит из отдельных разновысоких блоков, стоящих на едином стилобате. Внутри каждого объема — своя функция. Объемы формируют уютный сомасштабный фронт застройки, напоминающий фрагмент улицы старого города.

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© prorus.ru

© prorus.ru

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На первый взгляд этот геометризированный набор зданий словно сложен из лаконичных деталей детского конструктора. Но у каждого свой облик, напрямую связанный с функцией и в каждом есть свое символическое наполнение.

«Гора», первое в цепочке зданий, — это лобби, динамичный объём наполненный вспышками, стрелами, лучами светильников. Дальше Кафе, похожее на просторную избу, здание кухни с ногами-арками подобное мучному лабазу, Ресторан — та же изба что и здание Кафе, но более камерная. Здание стритфуда сделано как площадка для еды и общения: вечером тут вспыхивают свои звёзды и своя Луна — огромный светильник шар. Завершает комплекс здание круглого туалета. Но это не финал: комплекс будет прирастать новыми объемами и дальше.

Все блоки объединяет деревянная терраса, лежащая на крыше стилобата, благодаря использованию перепадов рельефа, она становится обзорной площадкой, с которой открываются виды на пруд, крепость и огнедышащего Горыныча.

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Фасад выполнен из чёрного дерева, и это не просто свойственный современной архитектуре лаконизм, это цвет — цвет выгоревшей под солнцем доски, главного материала русской деревянной архитектуры. Да и в самих формах обыгрываются, переложенные на минималистичный лад архетипические образы русской избы и терема: орнаменты треугольных окон, решётки, пояски, щели, многообразие способов укладки доски, разряжение и «сбитость» зданий — как если бы их строил русский мужик, со временем достраивая нужные объёмы.

емные минималистичные грани экстерьера контрастируют со светлыми цветами и орнаментальностью интерьера. Комплекс внутри — словно резной ларец с драгоценностями.

Обилие деталей и фактуры натуральных материалов создают уютную обстановку. Здесь можно найти большое количество отсылок к архитектурным приемам из различных эпох Руси и России, которые переосмыслены и скомпилированы в новую эстетику.

Национальная библиотека Республики Татарстан

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Национальная библиотека РТ расположена в здании, построенном в 1987 году для Казанского филиала Центрального музея В.И. Ленина. После распада СССР там находился Национальный культурный центр «Казань» и до недавнего времени тоже располагался музей. В контексте обращения к исторической архитектуре Татарстана и с вниманием к советскому наследию мы использовали натуральные материалы в их наиболее простом и в то же время торжественном виде.

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© prorus.ru

Центральный элемент здания — двухсветный вестибюль с рецепцией и пространством для временных выставок и ярмарок, который объединяет как пространства всех функциональных групп здания между собой, так и площадь Султан-Галиева с пьяцеттой со стороны реки Казанки. Таким образом он связывает не только различные части здания, но и различные фрагменты городской ткани, окружающие постройку. В отделке вестибюля использованы зеленый змеевик, белый мрамор и песчаник, штукатурка белого цвета, пол отделан брекчией из близких по тону пород.

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© prorus.ru

© prorus.ru

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© prorus.ru

К западу от вестибюля на первом этаже расположены пространства читальной зоны современного формата. Эта часть Национальной библиотеки — ключевая по своему режиму: публичная библиотека, максимально открытая для всех групп пользователей. Ее интерьеры решены в прогрессивном, современном, демократичном ключе, с использованием естественной текстуры бетона, металла, стекла. Пространства читальной зоны опираются на эстетическую парадигму, на данный момент общепринятую в мире для публичных библиотек. В то же время, для создания человеческого масштаба и ощущения уюта использована мягкая мебель спокойных цветов и локальное освещение.

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© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

К востоку от вестибюля на втором этаже размещается библиотечное пространство классического толка, своими материальными решениями обращенное к выдающимся образцам советской и мировой архитектуры. Потолок библиотечного пространства содержит орнаментальный, но свободный рисунок, в котором отверстия световодов перемежаются искусственными светильниками. В отделке используется белая штукатурка, полимерный пол с вкраплениями из натурального камня, натуральный дуб.

Решение интерьера классической библиотеки сдержанно и благородно. При этом оно не эксплуатирует классический декор (европейский или азиатский), оставаясь честным и беспристрастным по отношению к читателю, каким и читатель классической библиотеки должен быть по отношению к знанию.

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Прочие пространства Национальной библиотеки (самые важные из них — главный зал, выставочный зал Whitebox, многофункциональный зал Blackbox, офисы и книгохранилища) подчиняются заданной в вестибюле и библиотечных пространствах материальной системе, комбинируя и корректируя описанные выше сочетания в зависимости от функциональных и технологических требований.

Садик-Шарик в Малом Сареево

Купольный дом, построенный из экологически чистых материалов и полностью превращенный в игровое пространство, как альтернатива традиционным детским садам.

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Одной из главных задач было создание экологически чистого здания, поэтому в качестве основного материала выбор остановили на дереве. А поскольку построить здание надо было в рекордно короткие сроки, больше всего подходил вариант с модульным проектом в основании. Среди множества вариантов был выбран проект компании Skydom, занимающейся возведением каркасных зданий нестандартных форм. Купольная форма здания, напоминающая мячик, и натуральные материалы отделки прекрасно подошли для эко-садика, а возможность выбрать подходящий типовой проект заметно сократила сроки реализации проекта. В общей сложности строительноство и внутренняя отделка сада заняли 9 месяцев.

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Центр инноваций и промышленного дизайна НИТУ МИСиС

Главный вызов, стоявший перед архитекторами, заключался в трансформации ничтожного с архитектурной точки зрения здания бывшей столовой в знаковый объект, ассоциирующийся с инновациями и дизайном.

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Балетная школа на 99 человек в Москве

Создавая яркий современный образ балетной школы во взаимодействии с образом здания 1954 года, архитекторы не только сохранили дух бывшей здесь скульптурной мастерской, но и сделали это с минимальными затратами.

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