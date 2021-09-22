ОДК начала поставки газоперекачивающих агрегатов нового класса мощности для Газпрома

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Объединенная двигателестроительная корпорация Ростеха осуществила первую поставку унифицированных газоперекачивающих агрегатов мощностью 16-25 МВт для компрессорной станции «Юбилейная» дочерней структуры «Газпрома». Оборудование обеспечит транзит газа по трубопроводу «Ухта — Торжок» из Республики Коми в регионы Северо-Запада и далее на экспорт через «Северный поток-2».

На объекте начат монтаж основной части оборудования агрегатов. Запуск оборудования в составе магистрального трубопровода «Ухта — Торжок» запланирован на конец 2021 года.

© uecrus.com

Проект по созданию унифицированных газоперекачивающих агрегатов (УГПА) — одно из важнейших направлений взаимодействия «ОДК» и «Газпрома». С 2013 года «ОДК-Газовые турбины» изготовили и поставили 32 унифицированных агрегата мощностью 16 МВт. Новый проект УГПА — логическое продолжение этого сотрудничества. Агрегаты могут быть укомплектованы приводами мощности как 16, так и 25 МВт.

«Унификация позволяет применять в составе агрегатов любые приводы российского производства мощностью 16 и 25 МВт и компрессоры с различной степенью сжатия в зависимости от потребностей заказчика. Расширенный диапазон мощностей дает возможность использовать эти ГПА практически на любых объектах „Газпрома“. В числе других преимуществ — взаимозаменяемость узлов и систем, что дает возможность при необходимости гибко перераспределять поставки комплектующих. Такой подход позволяет нарастить объемы производства, снизить стоимость оборудования и оптимизировать затраты на реконструкцию и строительство объектов газовой отрасли», — сказал первый заместитель генерального директора Ростеха Владимир Артяков.

Контракты ОДК и «Газпрома» предусматривают поставку нескольких десятков различных ГПА, прежде всего, на объекты газопроводов «Северный поток-2» и «Сила Сибири». До конца 2022 года на Бованенковское, Ковыктинское, Чаяндинское и другие месторождения должны отправиться 32 агрегата. Портфель заказов ОДК по поставкам индустриальных газотурбинных двигателей, газотурбинных установок, газоперекачивающих и энергетических агрегатов, услуг сервиса и капитального ремонта до 2023 года составляет около 50 млрд. рублей.