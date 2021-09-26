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Модернизация

Роботизация колесного производства на предприятии «МВ Кингисепп»

 © www.кингисепп-сегодня.рф

На холодноштамповочном производстве успешно прошла очередная автоматизация производственного участка линии изготовления обода. Ежегодно на Предприятии «МВ Кингисепп» планируются проекты по замене ручного труда на роботизированные установки. Такие модернизации позволяют не только облегчить физический труд, но и повысить квалификацию производственного персонала, который управляет данными машинами.

Роботизация помогает бизнесу быть более эффективным и позволяет выделять время на развитие и повышение квалификации. Также внедрение современных технологий увеличивает эффективность работы производства, существенно снижает затраты и риски, повышает качество продукции и управляемость процессов.
Источник: http://www.кингисепп-сегодня.рф/news/block-14341/

Ленинградская область, Кингисепп, современные технологии
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