В Челябинской области запущен новый цех горячештамповочного оборудования

© konar.ru

АО «КОНАР» запустило в Челябинске новый цех горячештамповочного оборудования.

Цех расположен на территории индустриального парка «Станкомаш».

Генеральный директор АО «КОНАР» Валерий Бондаренко обозначил, что общий объем инвестиций для строительства цеха составил 890 миллионов рублей, а объем налоговых отчислений — до 200 миллионов рублей в год. Запуск производства также обеспечил создание 50 новых рабочих мест.

© konar.ru

Экологичность и энергоэффективность проекта была обеспечена и за счет применения оригинальных технических решений при подготовке к монтажу. Например, для системы охлаждения штампового инструмента спроектировали и воплотили специальный сепарационный бассейн с гравитационной системой перелива на 40 м3 воды. Он позволяет эффективно отделять масло от воды и работать с оборотной водой.

Для установки трех пресс-автоматов был спроектирован и смонтирован индивидуальный фундамент с шестиметровым залеганием внутри действующего цеха. Помимо этого, каждый пресс-автомат установлен на специальной подушке из виброопор, которые служат для предохранения от износа рабочих частей оборудования и окружающего фундамента.

Открытие цеха горячештамповочного оборудования приурочено к юбилею компании — в октябре 2021 года КОНАРу исполняется 30 лет. Его производственная история начиналась именно с выпуска крепежа, фланцев, деталей для нефтегазовой отрасли. Сейчас КОНАР — это не один завод, а группа предприятий с реализованными в России крупными проектами для транспортировки, переработки, добычи нефти и газа, судостроения и энергетики, промышленного и гражданского строительства.