Инновационная российская техника помогает пресекать каналы наркотрафика в Юго-Восточной Азии

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29 сентября 2021 года специальная группа по борьбе с наркотиками МВД Республики Мьянма изъяла крупную партию запрещенных веществ (800 кг метамфетамина и 200 кг кетамина) на сумму порядка 10 млн долларов. Обнаружить криминальный груз правоохранителям удалось при помощи инспекционно-досмотрового комплекса «МИДК-9232», созданного российской компанией «Диагностика-М».

Преступники перевозили синтетические наркотики на 12-колесном контейнеровозе FUSO. Транспорт следовал из штата Шан — северного региона Мьянмы, который граничит сТаиландом и Лаосом и входит в так называемый «Золотой треугольник» — один из крупнейших центров мирового наркотрафика.

«МИДК-9232» способен видеть содержимое даже плотно загруженных контейнеров (проникающая способность комплекса — 335 мм стали) и точно распознавать находящиеся там вещества(органику, неорганику, металл). Благодаря уникальным возможностям российского оборудования полицейским, обследующим подозрительный транспорт, удалось быстро обнаружить запрещенный груз и задержать перевозивших его наркокурьеров.

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Это далеко не первый случай успешной работы комплекса «МИДК-9232» по пресечению наркотрафика в Мьянме.Мобильный инспекционно-досмотровый комплекс был поставлен в страну компанией «Диагностика-М» в 2019 году. Его эксплуатация проводится сотрудниками полиции республики Мьянма, прошедшими обучение под руководством специалистов ООО «Диагностика-М» непосредственно на месте эксплуатации. Техническое обслуживание комплекса выполняется местными специалистами, прошедшими обучение в Москве на предприятии-изготовителе.

Благодаря возможности оперативного развертывания на месте эксплуатации"МИДК-9232″ задействуют на разных КПП Мьянмы по мере необходимости. Ежедневно комплекс досматривает до двух тысяч грузовиков (общее количество досмотренных за полтора года автомобилей превышает 700 000) и помогает выявлять как мелкие, так и крупные партии запрещенных веществ. Показательный случай произошел в июле 2020 года, когда с помощью «МИДК-9232» под обивкой кузова неприметного грузовика были обнаружены 50 кг героина.

Мобильный инспекционно-досмотровый комплекс «МИДК-9232» используется в России и за рубежом в пунктах таможенного контроля, пограничных пунктах пропуска для обследования крупногабаритных грузов, автотранспорта, железнодорожных и морских контейнеров на наличие в них запрещенных к перевозке веществ и предметов (оружие, боеприпасы, взрывчатые и наркотические вещества).

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Комплекс «МИДК-9232» многократно доказал свою эффективность в разных регионах России и зарубежом, в холодных северных широтах и в жарком тропическом климате Юго-Восточной Азии. Надежность работы обеспечивается применением компанией «Диагностика-М» передовых рентгеновских систем излучения (бетатронов), дискретно-линейных детекторов и современных технологических решенийв производстве мобильно-инспекционных комплексов. Наличие у компании «Диагностика-М» научных кадров, высококвалифицированных специалистов и современной производственной базы позволяет реализовывать любые требования заказчика к характеристикам поставляемого оборудования, в том числе требования к эксплуатации этого оборудования в сложных климатических условиях.