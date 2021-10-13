В Ивановской области заработал новый молочный комплекс

© ivanovonews.ru

В Пучежском районе Ивановской области на СПК «Ленинский путь» реализован крупный инвестиционный проект стоимостью в 458 млн рублей.

Новый молочный комплекс рассчитан на 1200 коров, его проектная мощность — 8,4 тысячи тонн молока в год.

Новая ферма — это два больших здания, между которыми доильный цех со специальной системой «карусель». Так же в помещениях установлена современная система световентиляции и кондиционирования. В том числе «воздушные шторы».

© ivanovonews.ru

© ivanovonews.ru