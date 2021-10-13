В Ивановской области заработал новый молочный комплекс
В Пучежском районе Ивановской области на СПК «Ленинский путь» реализован крупный инвестиционный проект стоимостью в 458 млн рублей.
Новый молочный комплекс рассчитан на 1200 коров, его проектная мощность — 8,4 тысячи тонн молока в год.
Новая ферма — это два больших здания, между которыми доильный цех со специальной системой «карусель». Так же в помещениях установлена современная система световентиляции и кондиционирования. В том числе «воздушные шторы».
Источник: https://www.ivanovonews.ru/news/1114814/
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