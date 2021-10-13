Добавить статью
Лого Сделано у нас
Новые и модернизированные предприятия агропрома

В Ивановской области заработал новый молочный комплекс

 © ivanovonews.ru

В Пучежском районе Ивановской области на СПК «Ленинский путь» реализован крупный инвестиционный проект стоимостью в 458 млн рублей.

Новый молочный комплекс рассчитан на 1200 коров, его проектная мощность — 8,4 тысячи тонн молока в год.

Новая ферма — это два больших здания, между которыми доильный цех со специальной системой «карусель». Так же в помещениях установлена современная система световентиляции и кондиционирования. В том числе «воздушные шторы».

 © ivanovonews.ru

 © ivanovonews.ru
Источник: https://www.ivanovonews.ru/news/1114814/

производство молока, Ивановская область, сельское хозяйство
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,