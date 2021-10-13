Испытания начались. Закончена сборка газогенератора ПД-35
Завершена сборка газогенератора двигателя большой тяги ПД-35. Это важнейший этап в проекте создания двигателя большой мощности ПД-35, и, по сути, первый материальный результат большой работы, проделанной инженерами и конструкторами ОДК
Ролик подготовлен по материалам канала «Сделано у нас» в Яндекс.Дзен совместно с телеканалом Царьград.
©Видео с / https://vk.com/video_ext.php?oid=-75679763&id=456264331&hash=e8f8c6c4522a6bab&hd=2
Читайте также...
- В Уфе открыт крупнейший в России центр по производству узлов для вертолётных двигателей
- ОДК разработала композитную лопатку для авиадвигателя ПД-35
- В Иркутске первый полет совершил самолет МС-21-310 с российскими двигателями ПД-14
Вступайте в наши группы и добавляйте нас в друзья :)
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!
13.10.2122:24:52