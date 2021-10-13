Испытания начались. Закончена сборка газогенератора ПД-35

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Завершена сборка газогенератора двигателя большой тяги ПД-35. Это важнейший этап в проекте создания двигателя большой мощности ПД-35, и, по сути, первый материальный результат большой работы, проделанной инженерами и конструкторами ОДК

Ролик подготовлен по материалам канала «Сделано у нас» в Яндекс.Дзен совместно с телеканалом Царьград.

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