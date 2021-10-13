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Испытания начались. Закончена сборка газогенератора ПД-35

 © Фото из открытых источников

Завершена сборка газогенератора двигателя большой тяги ПД-35. Это важнейший этап в проекте создания двигателя большой мощности ПД-35, и, по сути, первый материальный результат большой работы, проделанной инженерами и конструкторами ОДК

Ролик подготовлен по материалам канала «Сделано у нас» в Яндекс.Дзен совместно с телеканалом Царьград.

©Видео с / https://vk.com/video_ext.php?oid=-75679763&id=456264331&hash=e8f8c6c4522a6bab&hd=2

  • rvk
  • 1
Царьград, одк, пд-35, авиастроение, ростех
  • Alex M Alex M
    13.10.2122:24:52

    За ролик на отечественном видеохостинге — двойной плюст новости! Даже удивился что там разместили, давно ждал подобного шага.

    #1241281
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