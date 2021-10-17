Золото России. Часть 2

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Упал, отжался

Несмотря на все усилия золотодобытчиков, во время войны добыча золота упала. Все силы страны были нацелены на другие задачи. Да и запасы Колымы изрядно поистощились. В военные и послевоенные годы добыча держалась на уровне 100-110 тонн.

Добыча золота начала заметно расти лишь с 1953 года, когда было добыто 117 тонн. Министерство экологии СССР развернуло планомерное наступление по всем законам геологической науки. Открывались новые месторождения: Куранах в Якутии, Мурунтау в Узбекистане, Сухой Лог в Иркутской области, золотые россыпи Чукотки.

К 1964 году добыча выросла в 1,5 раза до 178 тонн, превысив довоенный максимум.

К 1989 году добыча золота в СССР достигла своего пика в 304 тонны.

Временщики

После смерти Сталина политика наращивания золотого запаса страны была свёрнута и взят курс на массированное использование золота для различных целей народного хозяйства. Только в 1963-64 годах на закупку зерна было использовано 1200 тонн золота.

По словам Николая Рыжкова, председателя Совета Министров СССР, в 1985 году золотой запас страны в слитках составил всего 500 тонн.

Но настоящая катастрофа разразилась в 1990 году (как впрочем по всей стране). В 1991 году добыто всего 138 тонн золота, в 1998 — 115 тонн.

В 1990 году золотой запас, перешедший от СССР суверенной России, составил всего 240 тонн. Через год он уменьшился до 116 тонн.

Золотая Империя СССР рухнула.

Возрождение

Восстановление добычи золота и золотого запаса России началось в конце 90х годов, с окончанием либерального этапа развития страны, к счастью короткого.

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С 1999 года начался рост добычи. В 2013 году добыто более 200 тонн. В 2017 году российская золотодобыча составила 306 тонн и превысила общесоветскую, достигшую пика в 1989 году.

В последнее десятилетие Россия интенсивно увеличивает свои золотовалютные резервы. На 10 октября 2021 г. золотой запас России составил 2295 тонн.

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2020 год

В 2020 году в России произведено 343 тонны золота*, в том числе добыча составила 291 тонну*. Россыпное золото составляет почти 75% добычи.

По уровню производства золота Россия занимает второе место в мире после Китая (368 тонн). На третьем месте Австралия (327 тонн).

В настоящее время 6 крупнейших золотодобывающих компаний России добывают более 50% золота:

— «Полюс» — добыто в 2020 году 86 тонн,

— «Полиметалл» — 26 тонн,

— «Петропавловск» — 17 тонн,

— «Kinross Gold» - 14 тонн,

— «Nordgold» - 14 тонн,

— «Южуралзолото» — 13 тонн.

Добыча ведётся во многих регионах страны. Основные золотодобывающие регионы:

— Красноярский край — добыто в 2020 году 57 тонн,

— Магаданская область — 49 тонн,

— Якутия — 39 тонн,

— Амурская область — 29 тонн,

— Иркутская область — 25 тонн,

— Хабаровский край — 24 тонны,

— Чукотка — 20 тонн.

В лидеры

В 2020 году на государственный баланс поставлены 110 новых месторождений золота. Прирост запасов по ним составил 145 тонн. Из новых месторождений значительные запасы утверждены по Кедровому в Магаданской области (46 тонн), Токкинскому в Якутии (24 тонны), Тэутэджак в Магаданской области (16 тонн).

Также существенно приращены запасы на крупных действующих месторождениях: Олимпиадинском в Красноярском крае, Майском на Чукотке и Невском в Иркутской области.

© Фото из открытых источников

В 2020-21 году крупный прирост запасов получен на флангах Светлинского месторождения в Челябинской области (120 тонн), в третьем квартале 2021 года поставлено на баланс Тырныаузское месторождение в Кабардино-Балкарии (76 тонн).

© cs7.pikabu.ru

Текущая добыча золота в 2021 году пока сохраняется на уровне прошлого года. Практически все компании имеют проекты расширения производства, многие из которых успешно реализуются на данный момент.

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Близится начало добычи на крупнейшем в мире месторождении Сухой Лог в Иркутской области (запасы более 1200 тонн*, данные «Полюс»).

В переработку постепенно вовлекаются большие запасы «упорных» (труднообогащаемых") руд.

© cs10.pikabu.ru

Многие известные месторождения ещё ждут своего часа при условии решения инфраструктурных, технологических и инженерных проблем: Нежданинское, Чертово Корыто, Бамское, Тасеевское, Дарасун, Кючюс.

Риски введения новых санкций стимулируют Россию наращивать добычу золота. Да и запасы металла в недрах (до 8 тыс. тонн по категориям, А + В + С1 и до 7 тыс. тонн по С2) позволяют это сделать.

К 2030 году Россия может стать крупнейшим мировым производителем золота на уровне 550-600 тонн, обогнав Китай.

© zhazhdazolota.ru

* Цифры могут отличаться в разных источниках

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