Золото России. Часть 2
Упал, отжался
Несмотря на все усилия золотодобытчиков, во время войны добыча золота упала. Все силы страны были нацелены на другие задачи. Да и запасы Колымы изрядно поистощились. В военные и послевоенные годы добыча держалась на уровне 100-110 тонн.
Добыча золота начала заметно расти лишь с 1953 года, когда было добыто 117 тонн. Министерство экологии СССР развернуло планомерное наступление по всем законам геологической науки. Открывались новые месторождения: Куранах в Якутии, Мурунтау в Узбекистане, Сухой Лог в Иркутской области, золотые россыпи Чукотки.
К 1964 году добыча выросла в 1,5 раза до 178 тонн, превысив довоенный максимум.
К 1989 году добыча золота в СССР достигла своего пика в 304 тонны.
Временщики
После смерти Сталина политика наращивания золотого запаса страны была свёрнута и взят курс на массированное использование золота для различных целей народного хозяйства. Только в 1963-64 годах на закупку зерна было использовано 1200 тонн золота.
По словам Николая Рыжкова, председателя Совета Министров СССР, в 1985 году золотой запас страны в слитках составил всего 500 тонн.
Но настоящая катастрофа разразилась в 1990 году (как впрочем по всей стране). В 1991 году добыто всего 138 тонн золота, в 1998 — 115 тонн.
В 1990 году золотой запас, перешедший от СССР суверенной России, составил всего 240 тонн. Через год он уменьшился до 116 тонн.
Золотая Империя СССР рухнула.
Возрождение
Восстановление добычи золота и золотого запаса России началось в конце 90х годов, с окончанием либерального этапа развития страны, к счастью короткого.
С 1999 года начался рост добычи. В 2013 году добыто более 200 тонн. В 2017 году российская золотодобыча составила 306 тонн и превысила общесоветскую, достигшую пика в 1989 году.
В последнее десятилетие Россия интенсивно увеличивает свои золотовалютные резервы. На 10 октября 2021 г. золотой запас России составил 2295 тонн.
2020 год
В 2020 году в России произведено 343 тонны золота*, в том числе добыча составила 291 тонну*. Россыпное золото составляет почти 75% добычи.
По уровню производства золота Россия занимает второе место в мире после Китая (368 тонн). На третьем месте Австралия (327 тонн).
В настоящее время 6 крупнейших золотодобывающих компаний России добывают более 50% золота:
— «Полюс» — добыто в 2020 году 86 тонн,
— «Полиметалл» — 26 тонн,
— «Петропавловск» — 17 тонн,
— «Kinross Gold» - 14 тонн,
— «Nordgold» - 14 тонн,
— «Южуралзолото» — 13 тонн.
Добыча ведётся во многих регионах страны. Основные золотодобывающие регионы:
— Красноярский край — добыто в 2020 году 57 тонн,
— Магаданская область — 49 тонн,
— Якутия — 39 тонн,
— Амурская область — 29 тонн,
— Иркутская область — 25 тонн,
— Хабаровский край — 24 тонны,
— Чукотка — 20 тонн.
В лидеры
В 2020 году на государственный баланс поставлены 110 новых месторождений золота. Прирост запасов по ним составил 145 тонн. Из новых месторождений значительные запасы утверждены по Кедровому в Магаданской области (46 тонн), Токкинскому в Якутии (24 тонны), Тэутэджак в Магаданской области (16 тонн).
Также существенно приращены запасы на крупных действующих месторождениях: Олимпиадинском в Красноярском крае, Майском на Чукотке и Невском в Иркутской области.
В 2020-21 году крупный прирост запасов получен на флангах Светлинского месторождения в Челябинской области (120 тонн), в третьем квартале 2021 года поставлено на баланс Тырныаузское месторождение в Кабардино-Балкарии (76 тонн).
Текущая добыча золота в 2021 году пока сохраняется на уровне прошлого года. Практически все компании имеют проекты расширения производства, многие из которых успешно реализуются на данный момент.
Близится начало добычи на крупнейшем в мире месторождении Сухой Лог в Иркутской области (запасы более 1200 тонн*, данные «Полюс»).
В переработку постепенно вовлекаются большие запасы «упорных» (труднообогащаемых") руд.
Многие известные месторождения ещё ждут своего часа при условии решения инфраструктурных, технологических и инженерных проблем: Нежданинское, Чертово Корыто, Бамское, Тасеевское, Дарасун, Кючюс.
Риски введения новых санкций стимулируют Россию наращивать добычу золота. Да и запасы металла в недрах (до 8 тыс. тонн по категориям, А + В + С1 и до 7 тыс. тонн по С2) позволяют это сделать.
К 2030 году Россия может стать крупнейшим мировым производителем золота на уровне 550-600 тонн, обогнав Китай.
* Цифры могут отличаться в разных источниках
https://colonel...om/7004978.html
https://finsove...j-zapas-rossii/
https://zolteh....ii-v-2020-godu/
https://minfin....ebra_za_2020_g.
https://zavodfo...om/6744986.html
https://dprom.o...ie-perspektivy/
https://gold.1p...424/406870.html
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