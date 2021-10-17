Новгородское предприятие выпустило новые модели спецтехники
В начале июля 2020 новгородский производитель автомобильной прицепной техники «Meusburger Новтрак» сообщил о выпуске заводом нового 20-и тонного эвакуатора с КМУ, который был разработан совместно с компаниями Scania и Hiab Rus.
Машина предназначена для перевозки 20-футовых контейнеров, строительных материалов и труб, эвакуации легковых машин, а также тягачей.
Новая модель эвакуатора на шасси XT Scania R 500 оснащена тросовой 5-секционной телескопической крано-манипуляторной установкой Hiab 270 Т с максимальным грузовым моментом 27 тм и грузоподъемностью 10 тонн.
Во второй половине января 2021 года компания сообщила о выпуске нестандартной модели контейнеровоза SW-451 с задней выдвижной частью, грузоподъёмностью 40,5 тонн, способного перевозить 40-футовые контейнеры.
В начале февраля 2021 года компания изготовила и отправила заказчику во Владивосток бортовой полуприцеп грузоподъемностю 49 тонн.
В первой половине февраля 2021 года пресс-служба компании сообщила о выпуске новой модели полуприцепа SР-368 грузоподъемностью 40 тонн, предназначенного для перевозки соломы, зерна, силоса, торфа, песка и других сыпучих грузов.
Отличительной особенностью новой модели является подвижная стенка, расположенная внутри кузова, за счёт которой и происходит выгрузка, что позволяет выгружать самосвал без поднятия кузова.
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