Центр амбулаторной онкологической помощи в ГКОБ № 1 Москвы открыт после капремонта

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Завершился капитальный ремонт в центре амбулаторной онкологической помощи (корпус № 9) городской клинической онкологической больницы (ГКОБ) № 1. Он расположен по адресу: Загородное шоссе, дом 18а

© mos.ru

© mos.ru

© mos.ru

© mos.ru

© mos.ru

© mos.ru

Капитальный ремонт корпуса № 9 ГКОБ № 1 на Загородном шоссе (1966 года постройки) начался в апреле 2020 года и завершился в октябре 2021-го. До ремонта это здание занимал Московский городской фонд ОМС.

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В рамках работ корпус практически полностью перестроили: усилили конструкции, утеплили фасад, отремонтировали крышу, заменили инженерные коммуникации, плиты перекрытия, внутренние перегородки и стяжки пола, дверные и оконные блоки.

Для маломобильных граждан установили подъемную платформу, пандусы и поручни, обеспечили четкую логистику внутри здания.

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Открытие ЦАОП на Загородном шоссе позволит организовать в одном месте полный цикл диагностики и лечения профильных пациентов — от постановки диагноза, оперативного лечения, лекарственной, а в дальнейшем и химиотерапии до диспансерного наблюдения.

Каждому пациенту обеспечат индивидуальный подход с момента первого обращения — в ГКОБ № 1 на Загородном шоссе будет действовать консилиум врачей-онкологов.

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Новый ЦАОП размещен на одной территории с больницей, что дает возможность использовать диагностические мощности стационара для амбулаторных пациентов (эндоскопия, МРТ, КТ). При необходимости в лечении будет принимать участие мультидисциплинарная бригада врачей (терапевт, кардиолог, гинеколог, невролог и другие).

Мощности нового центра амбулаторной онкологической помощи позволяют проводить свыше 140 тысяч консультаций в год — на 30 процентов больше по сравнению со старыми диспансерами, где получали помощь пациенты ЦАО. В результате попасть на прием к онкологу можно будет в самые короткие сроки, без задержек и очередей.

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В соответствии с новым стандартом оказания онкологической помощи ЦАОП будет обеспечивать проведение широкого спектра лечебных и диагностических процедур, в том числе биопсии (исследование методом забора тканей и клеток), ультразвуковой и функциональной диагностики (ультразвуковая допплерография, эхокардиография, электрокардиография), дерматоскопии (исследование поражений кожи с помощью специального оборудования) и других.

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Проведение необходимых анализов и исследований будет осуществлять суперсовременный центр патолого-анатомической диагностики и молекулярной генетики, расположенный в корпусе № 18 городской клинической онкологической больницы № 1.

В кабинетах профильных специалистов (онкоуролог, онкогинеколог, онкомаммолог, онкодерматолог, онкопроктолог) установлено оборудование для проведения осмотров самого высокого качества. В частности, в центре можно будет выполнить биопсию молочной железы под контролем УЗИ уже во время первичного приема.

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В центре амбулаторной онкологической помощи также будут организованы операционная для проведения малоинвазивных вмешательств с палатой пробуждения и кабинет лечения боли.

На всех этажах ЦАОП для пациентов и сопровождающих предусмотрены пространства для комфортного ожидания в уютной и спокойной атмосфере — с удобной мебелью и дизайнерским интерьером, мягким освещением и кондиционерами, Wi-Fi и телевизором.

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В новое учреждение переведут специалистов онкологических отделений, которые до этого располагались в здании ГКОБ № 1 на Бауманской улице (дом 17/1).

В 2019 году на Загородном шоссе был завершен капитальный ремонт корпуса № 8 ГКОБ № 1. В семиэтажном здании площадью 9,7 тысячи квадратных метров был размещен современный центр онкохирургии на 200 коек, включая 20 обсервационных.

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До конца 2021 года планируется завершить капитальный ремонт соседнего корпуса № 7. В семиэтажном здании площадью 14,6 тысячи квадратных метров разместят отделения лучевой, эндоскопической, ультразвуковой и функциональной диагностики, химиотерапии (с дневным стационаром), онкоурологии, реанимации и интенсивной терапии, операционный блок и другие. Всего будет организовано около 200 коек, включая койки дневного (краткосрочного) пребывания, реанимационные и койки пробуждения.

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На базе крупнейших городских стационаров организованы шесть многопрофильных онкологических центров (клиника, патоморфологическая лаборатория, центры амбулаторной онкологической помощи) с полным спектром клинических возможностей: диагностикой, хирургическим лечением, лекарственной терапией, диспансерным наблюдением и другими. За каждым центром закреплено население одного или двух административных округов Москвы.

© mos.ru

© mos.ru

© mos.ru

Таким образом, все этапы оказания специализированной помощи — обследование, лечение и диспансерное наблюдение пациентов — осуществляются в структуре одной медицинской организации, что позволяет сократить время постановки диагноза, повысить его точность и быстрее начать лечение.

Коечный фонд для онкологических пациентов составляет 1776 коек, в том числе 255 радиологических.

Создан и внедрен стандарт центра амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) с возможностью выполнения всех диагностических исследований, необходимых для постановки или исключения диагноза онкологического заболевания.

Сейчас действуют четыре ЦАОП, в том числе:

— центр на базе городской клинической больницы имени С.П. Боткина — для жителей Западного округа;

— два центра на базе городской клинической онкологической больницы № 1 — для жителей Северо-Восточного и Центрального округов;

— центр на базе городской клинической больницы № 57 имени Д.Д. Плетнева — для жителей Восточного округа.

В 2022 году планируется открыть ЦАОП на базе городской клинической больницы № 40 для жителей Южного и Юго-Западного округов.

В каждом многопрофильном онкологическом центре (ГКБ № 57 имени Д.Д. Плетнева, МКНЦ имени А.С. Логинова, МГОБ № 62, ГКБ имени С.П. Боткина, ГКБ № 40, ГКОБ № 1) создана суперсовременная патоморфологическая лаборатория. В 2019-2020 годах Правительство Москвы провело их масштабное переоборудование. Всего было закуплено более 300 единиц медицинского оборудования.

В результате переоснащения лабораторий появилась возможность организовать работу по самым современным стандартам:

— проводить исследования для индивидуального подбора пациентам таргетной и иммунной терапии;

— сократить сроки проведения патоморфологических исследований;

— максимально автоматизировать процесс обработки диагностического материала;

— перейти в цифровую среду — оцифровывать изображения с возможностью их архивации, проводить консультации по сложным и неоднозначным случаям с экспертами онкологических центров, давать консультации другим регионам, а также обмениваться опытом с коллегами из стран Европы и США.

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Благодаря повышению производительности оборудования растет количество проводимых исследований для подбора таргетной и иммунной терапии онкобольным. Так, в 2020 году количество гистологических исследований выросло на 12 процентов (до 1,23 миллиона), молекулярно-генетических исследований — на 93 процента (до 14,45 тысячи), иммуногистохимических исследований — на 15 процентов (до 140,14 тысячи).

За восемь месяцев 2021 года проведено 852 377 гистологических исследований, в том числе 13 017 молекулярно-генетических исследований и 122 801 иммуногистохимическое исследование. За счет переоснащения лабораторий количество исследований для подбора таргетной и иммунной терапии онкобольным значительно выросло. Это позволяет подбирать наиболее эффективную тактику лечения с использованием самых современных лекарственных средств.

© mos.ru

© mos.ru

© mos.ru