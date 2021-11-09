Энергомаш изготовил уникальную ионно-плазменную установку для Протон-ПМ

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НПО Энергомаш (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») изготовило для предприятия Протон-ПМ (входит в структуру АО «НПО Энергомаш») установку ионно-плазменного нанесения жаропрочных защитных покрытий на детали ракетного двигателя.

Как рассказал Абдулло Аминов, начальник лаборатории термодиффузионных покрытий НПО Энергомаш, уникальность установки заключается в возможности нанесения покрытий на детали сложной формы. Созданная в НПО Энергомаш установка превосходит аналоги других производителей.

«Архитектура установки, электронные схемы управления, вакуумная и другие системы были разработаны в нашей лаборатории термодиффузионных покрытий. Ее сотрудниками собраны блоки, узлы, шкафы управления и проведены пусконаладочные работы. Они также разрабатывали технологические процессы нанесения покрытий на такой установке, — рассказал Денис Аксенов, ведущий инженер-технолог управления главного металлурга НПО Энергомаш. — Многие подразделения Энергомаша участвовали в создании установки, специалисты управления главного технолога и главного сварщика привлекались на стадии проектирования, часть агрегатов изготовили в цехе подготовки производства».

Две таких же установки собственного производства эксплуатируются на Энергомаше с 2017 года. По словам Абдулло Аминова, они отлично зарекмендовали себя по надежности и по качеству наносимых покрытий.

В 2020 году Энергомаш заключил с Протон-ПМ договор на изготовление одной установки для пермских двигателестроителей. До конца этого года Энергомаш поставит в Пермь установку, специалисты лаборатории термодиффузионных покрытий проведут ее наладку и обучение местных специалистов. В будущем Энергомаш будет оказывать консультационные услуги по эксплуатации установки ионно-плазменного нанесения покрытий своего производства.