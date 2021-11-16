В Туркменистане открыли новый Учебно-сервисный центр «КАМАЗ»

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В Туркменбашинском районе Балканской области Туркменистана состоялась торжественная церемония открытия Учебно-сервисного центра «КАМАЗ».

В двухэтажном здании расположились шоурум, офисные кабинеты, раздевалка с душевой, станция технического обслуживания автомобилей, складское помещение, помещения для ремонта агрегатов и автомойка. Сервисный центр оборудован всем необходимым оборудованием и инструментом для осуществления диагностики, обслуживания и ремонта всего модельного ряда техники КАМАЗ, в том числе и нового поколения К5.

Сегодня спецтехника КАМАЗ используется на крупнейших в Туркменистане строительных площадках. Очередной крупный центр для обслуживания автомобилей КАМАЗ будет способствовать повышению эффективности работы строителей, ускоренной реализации намеченных строительных проектов.

«Центр является многофункциональным и позволит обслуживать не только автотехнику КАМАЗ, но и технику других марок. Так как город портовый, здесь много тягачей, и новый автоцентр „КАМАЗ“ станет подспорьем для всех, кто обеспечивает транспортные потоки», — прокомментировал представитель «Внешнеторговой компании «КАМАЗ», директор региона Средняя Азия Марат Гарифуллин. Он также рассказал, что сегодня активно реализуются проекты по строительству автоцентров «КАМАЗ» ещё в трёх велаятах Туркменистана: после окончания строительства в эксплуатацию будут введены подобные сервисные центры в Лебапском, Марыйском и Дашогузском велаятах.

Туркменистан — один из крупных и стабильных рынков сбыта камазовской продукции. За время сотрудничества поставлено более 11 000 автомобилей КАМАЗ, которые задействованы в различных отраслях народного хозяйства страны. В их числе — 2 тыс. автомобилей, реализованных «КАМАЗом» в течение трёх лет, в рамках контракта на поставку автотехники и запасных частей, который был подписан по Постановлению Президента Туркменистана в 2019 году.

Первый учебно-сервисный центр КАМАЗ был открыт в Ашхабаде ещё в 2008 году. Помимо поставки автотехники и её полного техобслуживания, включая диагностику и капитальный ремонт, на базе центра организовано обучение туркменских специалистов: преподаются особенности устройства, эксплуатации, технического обслуживания, диагностики и текущего ремонта автотехники КАМАЗ.